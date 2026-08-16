У польському селі побудували найвищу статую Діви Марії в Європі (ФОТО)

У Польщі відкрили монумент, який став найвищою статуєю Діви Марії в Європі. Гігантську фігуру освятили 15 серпня під час урочистого церковного богослужіння. Її загальна висота разом з п’єдесталом перевищує 55 метрів.

У Польщі відкрили найвищу статую Діви Марії в Європі. Фото з відкритих джерел

Статуя розташована в селі Конотоп’є неподалік Торуня, приблизно за 190 кілометрів на північний захід від Варшави. Сама фігура Діви Марії має висоту 40,6 метра, а ще 15 метрів додає масивний п’єдестал, виконаний у формі корони.

Статуя Діви Марії в селі Конотоп’є

У Польщі найвища статуя Діви Марії в Європі

Проєкт профінансував 75-річний польський бізнесмен Роман Каркосік, який є одним з найбагатших людей Польщі. Свій капітал він заробив переважно у сфері постачання комплектуючих для автомобільної промисловості, а також завдяки інвестиціям на польському фондовому ринку.

Пояснюючи рішення звести величезний монумент, підприємець заявив, що зробив це "на знак вдячності Марії". За оцінкою польського архітектурного порталу Architektura Murator, вартість будівництва статуї Діви Марії у Польщі могла становити близько 23 млн євро.

Місцеві жителі розраховують, що незвичайна споруда приверне до Конотоп’є туристів і паломників та дасть поштовх розвитку села. Однак масштабний монумент також зазнав критики. Домініканський чернець Павло Гужинський різко розкритикував споруду, назвавши її "Кінг-Конгом у полі". В ефірі Radio Z він порівняв проєкт з "танцем навколо золотого тельця", натякнувши на біблійну історію про ідолопоклонство.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що найвищу статую Мессі у світі висміяли в мережі: що з нею не так.

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