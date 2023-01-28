В польском Вроцлаве открыли магазин с продуктами украинского производства

Вроцлав является одним из крупнейших городов Польши, в котором сейчас проживает огромное количество беженцев. Жители культурной столицы активно помогали украинцам с самого начала военного вторжения РФ, забирали переселенцев к себе домой, обеспечивали продуктами питания, средствами личной гигиены и одеждой.



Фото тематическое

Через несколько месяцев, когда стало ясно, что война быстро не закончится, а некоторым переселенцам просто не будет, куда вернуться даже после долгожданной победы, правительство Польши вместе с неравнодушными гражданами начали делать все возможное, чтобы помочь украинцам и их детям как можно быстрее адаптироваться к условиям жизни в новой стране: беженцам помогли с поиском работы, их детей устроили в школы и университеты на льготных условиях, а некоторым переселенцам даже помогли в открытии собственного дела. Именно поэтому ни для кого не стало новостью то, что недавно во Вроцлаве открыли магазин с продуктами украинского производства.

Владельцы нового магазина активно приглашают соотечественников к покупкам. По имеющимся данным, в нем можно приобрести множество различных продуктов: яйца, хлеб, большую разновидность рыбы, картошку, помидоры и другие овощи, лук, вареники, пельмени и так далее.

Если говорить о ценах, то они, откровенно говоря выше тех, которые предлагают польские супермаркеты. Однако здесь же стоит отметить, что в Польши практически отсутствуют некоторые продукты, к которым так привыкли украинцы. Сюда можно отнести сушеную рыбу, пельмени, соленое и копченое сало, салаты и т.д. Именно поэтому нельзя исключать того, что магазин “Miruna” будет пользоваться популярностью не только среди украинцев, но и поляков, а также гостей культурной столицы Польши.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Государственной архивной службы Украины недавно сообщил, что его ведомство получило письмо от гражданина России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!