В правительстве Туска отреагировали на инцидент с высыпанным украинским зерном

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский в своем заявлении извинился перед Украиной за инцидент с рассыпанным зерном, который произошел в воскресенье, назвав такие действия "не совсем адекватной формой протеста", но отметил, что к такому "часто прибегают фермеры в разных странах". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и сельского развития Польши.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский

"Фермеры не овладели своими эмоциями, но следует помнить, что они находятся в очень сложной экономической ситуации. Накануне весенне-полевых работ у них нет денег на покупку удобрений и средств защиты растений. Трудно не понять их отчаяние", — говорится в заявлении польского министра.

Секерский отметил, что выступает за диалог и прямые переговоры как лучшую форму решения сложных проблем.

"От имени польских фермеров я прошу прощения за такой акт отчаяния и прошу понимания их чрезвычайно сложной ситуации. Мы ведем технические переговоры с украинским Министерством сельского хозяйства, в ходе которых хотим определить условия торговли, которые бы ограничили наплыв товаров, подрывающих стабильность агропродовольственных рынков", – заявил министр.

В то же время он назвал "не совсем сдержанной" реакцию украинских властей. По его мнению, "слишком резкой была форма заявлений заместителя министра экономики, а ранее мэра Львова, другие украинские политики также были слишком эмоциональными в своем общении".

"Я понимаю недовольство украинских властей трудностями с экспортом сельскохозяйственной продукции. Я также полностью осознаю, что торговля идет в обоих направлениях, и мы также экспортируем в Украину", – добавил Секерский.

Он считает, что "польские фермеры помогали Украине и хотят помогать и в дальнейшем".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Министерстве аграрной политики отреагировали на уничтожение украинского зерна на польской границе. В заявлении министерства говорится, что такая акция не имеет ничего общего с мирным протестом.



