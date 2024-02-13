В правительстве Туска отреагировали на инцидент с высыпанным украинским зерном

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Кравцев Сергей
Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский в своем заявлении извинился перед Украиной за инцидент с рассыпанным зерном, который произошел в воскресенье, назвав такие действия "не совсем адекватной формой протеста", но отметил, что к такому "часто прибегают фермеры в разных странах". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и сельского развития Польши.
Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский
Секерский отметил, что выступает за диалог и прямые переговоры как лучшую форму решения сложных проблем.
В то же время он назвал "не совсем сдержанной" реакцию украинских властей. По его мнению, "слишком резкой была форма заявлений заместителя министра экономики, а ранее мэра Львова, другие украинские политики также были слишком эмоциональными в своем общении".
Он считает, что "польские фермеры помогали Украине и хотят помогать и в дальнейшем".
Читайте также на портале "Комментарии" — в Министерстве аграрной политики отреагировали на уничтожение украинского зерна на польской границе. В заявлении министерства говорится, что такая акция не имеет ничего общего с мирным протестом.
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Ігор
сегодня, 15:40
Емоційність нацистів не дивує дивує те що їм вдається привертати увагу до своєї брехні. З індикатором тут все просто достатньо зрозуміти що до появи агробариг у поляків не було конфліктів з сусідами. Порівняти які конфлікти почались в Україні після узурпації влади юдейцями. Чи є в світі країна з якою б не посварились бандерівські нацисти? Порівняти нескінченні конфлікти з сусідами у терористичного Ізраїлю. А як зараз лихоманить США де діють провокатори юдейці які вимагають фінансування фашизму!