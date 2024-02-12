Это не мирный протест. В Минагро отреагировали ситуацию с зерном на польской границе

Уничтожение украинского зерна польскими протестующими на украинско-польской границе не имеет ничего общего с мирными протестами ни с юридической, ни с моральной точки зрения, говорится в заявлении Минагро.

В Минагро отреагировали на протетсты польских фермеров

В министерстве подчеркнули, что украинские фермеры в условиях войны выращивают зерно в тяжелых условиях.

"Уже два года полномасштабного вторжения украинские аграрии работают под постоянными вражескими обстрелами, терпят огромные убытки. Они добывают это зерно чрезвычайно тяжело и порой ценой своей жизни",

– сказано в заявлении.

Также в Минагро предложили фермерам из Польши посетить Украину и своими глазами увидеть, в каких условиях сейчас работают украинские аграрии. Там отметили, что более 4 миллионов малых фермеров готовы поделиться своим опытом с польскими коллегами.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", польские фермеры 11 февраля вблизи пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" высыпали часть зерна из трех украинских грузовиков. Как сообщила представитель полиции Хелма Ева Чиж, действительно, три грузовика, за рулем которых были граждане Украины, въехали в Польшу после таможенных процедур. Однако протестующие не дали им ехать дальше и в определенный момент открыли полуприцепы, в результате чего часть зерна высыпалась на дорогу. Водители после этого отправились обратно в Украину, сообщила Чиж.

Как писали "Комментарии", в Центре противодействия дезинформации СНБО рассказали, что за акцией с украинским зерном на польской границе стоит маргинальный польский политик Рафал Маклер, поддерживающий Россию и выступающий за выход Польши из ЕС. В СНБО предположили, что очередная акция Маклера очевидно отвечает интересам РФ, заинтересованной в конфликте между украинцами и поляками и уменьшении поддержки Украины со стороны ЕС. Кроме того, эта акция пригодилась полукриминальным польским кругам, подозреваемым в рейдерских схемах на рынке перевозок в ЕС.

Кроме того, посольство и генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратилось в польскую полицию с требованием открыть дело по факту действий польских фермеров, которые рассыпали зерно из грузовиков, следовавших транзитом в Литву. В посольстве считают, что польская сторона должна решительно отреагировать в правовом поле "на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не разрешить подобных варварских действий в будущем".





