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В США подтвердили, что Польша готовится к войне с РФ: что об этом говорит

На фоне предупреждений разведки о новых диверсиях и возможных вооруженных провокациях со стороны РФ польские военные усиливают охрану рубежа с Калининградской областью

3 ноября 2026, 10:17
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Кравцев Сергей

Польша усиливает безопасность на границе с Россией после предупреждений разведывательных служб о возможных новых диверсионных операциях. Варшава опасается не только подрывной деятельности, но и потенциальных попыток вооруженного пересечения государственной границы.

В США подтвердили, что Польша готовится к войне с РФ: что об этом говорит

Польские военные. Фото: из открытых источников

1 ноября Силы территориальной обороны Польши объявили о создании специального компонента пограничной обороны – Border Defense Component. Его задачей станет мониторинг ситуации и укрепление безопасности на участке границы с Калининградской областью РФ.

Дополнительные меры связаны с информацией, полученной польскими и союзными разведывательными структурами. По данным украинского Центра стратегических коммуникаций, 2 ноября польские власти уже начали направлять к границе дополнительные силы безопасности.

Речь идет о предупреждениях относительно возможных российских диверсий в ближайшие дни. Среди рассматриваемых угроз – попытки вооруженных российских групп проникнуть на территорию Польши через государственную границу.

Особую обеспокоенность Варшавы вызывает активизация российских операций гибридного характера в Европе. Подобные действия могут включать диверсии, провокации и другие способы дестабилизации обстановки без объявления открытой войны.

Создание нового оборонного компонента должно усилить наблюдение за приграничной территорией и повысить готовность польских сил к возможным инцидентам.

На фоне войны России против Украины безопасность восточного фланга НАТО остается одним из ключевых вопросов для европейских союзников. Усиление польской границы показывает, что Варшава рассматривает российские угрозы не только как проблему Украины, но и как непосредственный вызов собственной безопасности.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-november-2-2026/
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