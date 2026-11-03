У США підтвердили, що Польща готується до війни із РФ: що про це говорить

Польща посилює безпеку на кордоні з Росією після попереджень розвідувальних служб про можливі нові диверсійні операції. Варшава побоюється не лише підривної діяльності, а й потенційних спроб збройного перетину державного кордону.

Польські військові. Фото: з відкритих джерел

1 листопада Сили територіальної оборони Польщі оголосили про створення спеціального компоненту прикордонної оборони – Border Defense Component. Його завданням стане моніторинг ситуації та зміцнення безпеки на ділянці кордону з Калінінградською областю РФ.

Додаткові заходи пов'язані з інформацією, отриманою польськими та союзними розвідувальними структурами. За даними українського Центру стратегічних комунікацій, 2 листопада польська влада вже почала спрямовувати до кордону додаткові сили безпеки.

Йдеться про попередження щодо можливих російських диверсій найближчими днями. Серед погроз – спроби озброєних російських груп проникнути на територію Польщі через державний кордон.

Особливе занепокоєння Варшави викликає активізація російських операцій гібридного характеру у Європі. Подібні дії можуть включати диверсії, провокації та інші способи дестабілізації ситуації без оголошення відкритої війни.

Створення нового оборонного компонента має посилити спостереження за прикордонною територією та підвищити готовність польських сил до можливих інцидентів.

На тлі війни Росії проти України безпека східного флангу НАТО залишається одним із ключових питань для європейських союзників. Посилення польського кордону показує, що Варшава розглядає російські загрози не лише як проблему України, а й як безпосередній виклик власної безпеки.

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