В Украине хотят запретить ввоз молочных продуктов из Польши: причины

На днях стало известно, что Союзом молочных предприятий Украины было направлено письмо-просьбу к киевским властям. В документе члены организации предлагают запретить импорт молочных продуктов из Польши, сообщают в социальных сетях.

фото тематическое, из открытых источников

Сообщается, что предприниматели хотят, чтобы такой запрет действовал включительно до тех пор, пока Польша не аннулирует аналогичное решение на поставку молочных продуктов из Украины.

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Польские коллеги украинских "молочников" мгновенно отреагировали на ситуацию. Как оказалось, перспектива невозможности продавать свою продукцию Украине изрядно озадачила производителей. На сегодняшний день точно известно, что Альянс молочных производителей Польши уже направил письмо-требование к своему правительству, в котором просит немедленно исключить все молочные продукты из списка товаров, запрещенных на ввоз из Украины в Польшу.

Таким образом можно считать конфликт разрешенным, ведь теперь украинские производители молочной продукции смогут продолжить продавать ее на рынке Польши без препятствий и каких-либо проверок.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что украинские беженцы, вынужденно проживающие в Польше, смогут снова подать заявку на получение денежной помощи. Это стало возможным благодаря решению известной неправительственной организации возобновить прием заявок на выдачу финансовой помощи наиболее уязвимым категориям переселенцев. К таким относятся люди пожилого возраста от 60 лет, многодетные и беременные женщины, а также семьи, в состав которых входит инвалид первой или второй группы.