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В Украине возмутились советами МИД Польши: из-за чего возникли разногласия

Посол Украины возмутился советами МИД Польши о том, как Зеленский должен "извиниться за Волынь"

сегодня, 14:17
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Автор:

Кравцев Сергей

Посол в Польше Василий Зварич назвал неприемлемым желание навязать Украине и ее лидеру Владимиру Зеленскому то, как украинцы должны относиться к ситуации с Волынской трагедией 1943 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в комментарии посла в Facebook.

В Украине возмутились советами МИД Польши: из-за чего возникли разногласия

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

Украинский дипломат сослался на интервью представителя МИД Польши Лукаша Ясины порталу Onet, где тот заявил, что со стороны президента Украины "не хватает понимания" важности темы Волыни для польского народа.


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В МИД Польши считают, что на сегодняшний день недостаточно диалога между официальным Киевом и Варшавой на тему Волынской резни. Якобы Польша ждет от Украины больше понимания проблемы и понимания вины украинцев. 

По словам Ясины, диалога по проблемным вопросам отношений Украины и Польши на уровне президентов не хватает.

"Президент Зеленский должен взять на себя больше ответственности как Украина... Извиниться и попросить, пожалуйста, извинения. Эта формула очень хорошо работает в случае польско-украинских отношений, и ее до сих пор не хватает", – сказал он.

"Мы, поляки, взяли на себя ответственность как польское государство за преступления, совершенные нашим государством против украинцев. Со стороны Украины такой ответственности не хватает, хотя многое изменилось к лучшему", – добавил представитель польского МИД.

В ответ на это украинский посол в Варшаве заявил, что любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать в отношении нашего общего прошлого, являются "неприемлемыми и досадными".

"Мы помним историю, готовы к диалогу и взаимному пониманию, и одновременно призываем к уважению и взвешенности в заявлениях, особенно в сложной реальности геноцидной российской агрессии против украинского народа", – подчеркнул Зварич.

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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid021cD7Amt9C3RuCss2KqBXarKUHr68sX9K6Tn1nEYmeMcUX2gkNRiozUFuQU48HoGrl&id=100004136855199
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