Мужчина залез в ванную с тысячами пиявок: что с ним произошло

Польские полицейские получили звонок от родителей 40-летнего мужчины, с которым они не могли связаться. Когда правоохранители зашли в дом, то увидели тело мертвого мужчины, лежавшего в ванной с тысячами пиявок. Инцидент произошел 5 октября в деревне в гмине Юзефув.
В ванной полной пиявок нашли мужчину без крови. Фото из открытых источников
Как сообщает "Dziennik Wschodni", погибший жил сам и мог заниматься коммерческой деятельностью, которая заключалась в разведении пиявок и их дальнейшем использовании в лечебных целях.
Прокуратура рассматривает самоубийство как основную версию инцидента, однако окончательные выводы будут известны позже.
Предварительное вскрытие не дало четкого ответа о причине смерти. Сейчас правоохранители ожидают результаты токсикологических и биологических анализов.
Пиявки до сих пор используются в медицине, в частности в гирудотерапии, которая помогает улучшить кровообращение и уменьшить воспаление. Однако даже в контролируемых условиях чрезмерное использование этих животных может привести к серьезным осложнениям или кровопотере. Специалисты отмечают, что лечение пиявками должно происходить исключительно под наблюдением медиков.
Если вы находитесь в эмоциональном кризисе или имеете суицидальные мысли, важно не оставаться наедине. Горячие линии по психологической поддержке:
