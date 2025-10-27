Мужчина залез в ванную с тысячами пиявок: что с ним произошло

Польские полицейские получили звонок от родителей 40-летнего мужчины, с которым они не могли связаться. Когда правоохранители зашли в дом, то увидели тело мертвого мужчины, лежавшего в ванной с тысячами пиявок. Инцидент произошел 5 октября в деревне в гмине Юзефув.

В ванной полной пиявок нашли мужчину без крови. Фото из открытых источников

Как сообщает "Dziennik Wschodni", погибший жил сам и мог заниматься коммерческой деятельностью, которая заключалась в разведении пиявок и их дальнейшем использовании в лечебных целях.

"Наши выводы свидетельствуют о том, что мужчина разводил пиявок в соседнем пруду, вероятно, для продажи как медицинских. Он пререносил их домой на зиму, чтобы защитить от замерзания", — сообщает польская полиция.

Прокуратура рассматривает самоубийство как основную версию инцидента, однако окончательные выводы будут известны позже.

"На теле мужчины обнаружены многочисленные мелкие раны, вызванные пиявками. Для определения механизма смерти нужны дополнительные экспертизы, чтобы выяснить, могла ли смерть наступить из-за потери крови", — сообщил руководитель районной прокуратуры Иренеуш Гмыж.

Предварительное вскрытие не дало четкого ответа о причине смерти. Сейчас правоохранители ожидают результаты токсикологических и биологических анализов.

Пиявки до сих пор используются в медицине, в частности в гирудотерапии, которая помогает улучшить кровообращение и уменьшить воспаление. Однако даже в контролируемых условиях чрезмерное использование этих животных может привести к серьезным осложнениям или кровопотере. Специалисты отмечают, что лечение пиявками должно происходить исключительно под наблюдением медиков.

Куда обращаться за помощью

Если вы находитесь в эмоциональном кризисе или имеете суицидальные мысли, важно не оставаться наедине. Горячие линии по психологической поддержке:

— 73-33 — круглосуточная линия поддержки Lifeline Ukraine

— 0 800 100 102 — Национальная психологическая ассоциация, предоставляющая бесплатные консультации

