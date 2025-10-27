Чоловік заліз у ванну з тисячами п'явок: що з ним сталося

Рубрики
Польські поліцейські отримали дзвінок від батьків 40-річного чоловіка з яким вони не могли зв’язатися. Коли правоохоронці зайшли до будинку, то побачили тіло мертвого чоловіка, який лежав у ванній з тисячами п’явок. Інцидент стався 5 жовтня у селі в гміні Юзефув.
У ванній повній п’явок знайшли чоловіка без крові. Фото з відкритих джерел
Як повідомляє "Dziennik Wschodni", загиблий мешкав сам і міг займатися комерційною діяльністю, яка полягала у розведенні п’явок та їх подальшого використання з лікувальною метою
Прокуратура розглядає самогубство, як основну версію інциденту, однак остаточні висновки будуть відомі пізніше.
Попередній розтин не дав чіткої відповіді щодо причини смерті. Наразі правоохоронці очікують на результати токсикологічних і біологічних аналізів.
П’явки досі використовують у медицині, зокрема у гірудотерапії, яка допомагає поліпшити кровообіг і зменшити запалення. Проте навіть у контрольованих умовах надмірне використання цих тварин може призвести до серйозних ускладнень або крововтрати. Фахівці наголошують, що лікування п’явками повинно відбуватися виключно під наглядом медиків.
Якщо ви перебуваєте в емоційній кризі або маєте суїцидальні думки, важливо не залишатися наодинці. Гарячі лінії з питань психологічної підтримки:
