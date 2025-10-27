Чоловік заліз у ванну з тисячами п'явок: що з ним сталося

Польські поліцейські отримали дзвінок від батьків 40-річного чоловіка з яким вони не могли зв’язатися. Коли правоохоронці зайшли до будинку, то побачили тіло мертвого чоловіка, який лежав у ванній з тисячами п’явок. Інцидент стався 5 жовтня у селі в гміні Юзефув.

У ванній повній п’явок знайшли чоловіка без крові. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє "Dziennik Wschodni", загиблий мешкав сам і міг займатися комерційною діяльністю, яка полягала у розведенні п’явок та їх подальшого використання з лікувальною метою

"Наші висновки свідчать про те, що чоловік розводив п’явок у сусідньому ставку, ймовірно, для продажу як медичних. Він пререносив їх додому на зиму, щоб захистити від замерзання", — повідомляє польська поліція.

Прокуратура розглядає самогубство, як основну версію інциденту, однак остаточні висновки будуть відомі пізніше.

"На тілі чоловіка виявлено численні дрібні рани, спричинені п’явками. Для визначення механізму смерті потрібні додаткові експертизи, щоб з’ясувати, чи могла смерть настати через втрату крові", — повідомив керівник районної прокуратури Іренеуш Гмиж.

Попередній розтин не дав чіткої відповіді щодо причини смерті. Наразі правоохоронці очікують на результати токсикологічних і біологічних аналізів.

П’явки досі використовують у медицині, зокрема у гірудотерапії, яка допомагає поліпшити кровообіг і зменшити запалення. Проте навіть у контрольованих умовах надмірне використання цих тварин може призвести до серйозних ускладнень або крововтрати. Фахівці наголошують, що лікування п’явками повинно відбуватися виключно під наглядом медиків.

Куди звертатися по допомогу

Якщо ви перебуваєте в емоційній кризі або маєте суїцидальні думки, важливо не залишатися наодинці. Гарячі лінії з питань психологічної підтримки:

- 73-33 — цілодобова лінія підтримки Lifeline Ukraine

- 0 800 100 102 — Національна психологічна асоціація, яка надає безкоштовні консультації

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про рейтинг країн з найбільшою кількістю самогубств.

Також "Коментарі" писали, що молода дівчина військова вчинила самогубство — її поховали через 5 місяців.