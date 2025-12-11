В Варшаве не на шутку обиделись из-за переговоров о мире в Украине: громкое заявление

Польша оказалась на дипломатической обочине после того, как в Лондоне собрались лидеры Великобритании, Франции, Германии и Украины для согласования позиций по поводу возможного мирного соглашения в Украине, а Варшава среди приглашенных отсутствует. Это уже второй подобный случай для страны в последние месяцы после саммита в Женеве 23 ноября, отмечает Politico.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Сенатор от партии "Право и справедливость" Марек Пек подверг резкой критике премьера Дональда Туска, назвав исключение Польши примером его "непрофессионализма".

Польша, которая приняла более миллиона украинских беженцев и является одним из главных поставщиков помощи для Киева, возмущена тем, что ее роль в НАТО и вклад в безопасность Европы не учтены в дипломатических процессах. Бывший премьер Лешек Миллер подчеркнул: "Американцы нас не хотят, европейские лидеры нас не хотят, Киев нас не хочет — кто же нас хочет? Нам следует перестать игнорировать реальность".

Правительство пытается смягчить критику. Спикер Адам Шлапка заявил, что Польша "остается полностью привлеченной", а министр иностранных дел Радослав Сикорский обсудил ситуацию с президентом Зеленским и британским премьером Киром Стармером во время телефонного разговора.

В то же время внешнеполитический курс Польши выглядит разделенным: премьер Туск координирует позиции с европейскими союзниками, тогда как президент Кароль Навроцкий поддерживает прямые контакты с администрацией Трампа. Старший советник президента Яцек Сариуш-Вольский отметил: "Трамп никогда не встретится с Туском, но он встретится с президентом, позволяющим Польше сохранять канал связи с Вашингтоном".

Бывший президент Бронислав Коморовский считает, что исключение Польши является проявлением реалий современной геополитики: "Лондон объединил три самых мощных европейских страны. Польша просто слабее". В то же время, немецкий министр Мерц подчеркнул: "Моя позиция относительно Польши четкая: мы ничего не делаем без тесной координации с Варшавой".

Как уже писали "Комментарии", Москва снова отказалась поддержать украинскую инициативу по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре. Более того — Кремль фактически дал понять, что Россия намерена усилить атаки на украинскую энергосистему в зимний период. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).