У Варшаві не на жарт образилися через перемовини про мир в Україні: гучна заява

Польща опинилася на дипломатичному узбіччі після того, як у Лондоні зібралися лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та України для узгодження позицій щодо можливої мирної угоди в Україні, а Варшава серед запрошених відсутня. Це вже другий подібний випадок для країни за останні місяці після саміту в Женеві 23 листопада, відзначає Politico.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

Сенатор від партії "Право і справедливість" Марек Пек різко розкритикував прем’єра Дональда Туска, назвавши виключення Польщі прикладом його "непрофесійності".

Польща, яка прийняла понад мільйон українських біженців і є одним із головних постачальників допомоги для Києва, обурена тим, що її роль у НАТО та внесок у безпеку Європи не враховані у дипломатичних процесах. Колишній прем’єр Лешек Міллер підкреслив: "Американці нас не хочуть, європейські лідери нас не хочуть, Київ нас не хоче — то хто ж нас хоче? Нам слід перестати ігнорувати реальність".

Уряд намагається пом’якшити критику. Речник Адам Шлапка заявив, що Польща "залишається повністю залученою", а міністр закордонних справ Радослав Сікорський обговорив ситуацію з президентом Зеленським та британським прем’єром Кіром Стармером під час телефонної розмови.

Водночас зовнішньополітичний курс Польщі виглядає розділеним: прем’єр Туск координує позиції з європейськими союзниками, тоді як президент Кароль Навроцький підтримує прямі контакти з адміністрацією Трампа. Старший радник президента Яцек Сариуш-Вольський зазначив: "Трамп ніколи не зустрінеться з Туском, але він зустрінеться з президентом, що дозволяє Польщі зберігати канал зв’язку з Вашингтоном".

Колишній президент Броніслав Коморовський вважає, що виключення Польщі є проявом реалій сучасної геополітики: "Лондон об’єднав три найпотужніші європейські країни. Польща просто слабша". Водночас німецький міністр Мерц наголосив: "Моя позиція щодо Польщі чітка: ми нічого не робимо без тісної координації з Варшавою".

