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В Варшаве отвергли предложение о примирении с Киевом: озвучено категорическое заявление

Представитель польского правительства заявил, что Варшава может напрямую вести диалог с Киевом, несмотря на трудности в отношениях

24 июня 2026, 00:50
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Клименко Елена

В польском правительстве считают, что Варшава и Киев способны самостоятельно урегулировать возникшие в последнее время противоречия в двусторонних отношениях. Об этом заявил представитель правительства Польши Адам Шлапка, комментируя возможность привлечения Европейской комиссии к посреднической роли между двумя странами.

В Варшаве отвергли предложение о примирении с Киевом: озвучено категорическое заявление

Фото: из открытых источников

Как сообщает портал Onet, во время общения с журналистами Шлапку попросили оценить слова спикера Еврокомиссии Паулы Пиньо, которая ранее заявила о готовности Брюсселя способствовать налаживанию диалога между Польшей и Украиной в случае необходимости.

В ответ представитель польского правительства подчеркнул, что Варшава не видит необходимости в постороннем посредничестве. В то же время он признал, что нынешние отношения между двумя государствами сложнее, чем были ранее.

"Я считаю, что в отношениях Польши с Украиной нам не нужно посредничество. Конечно, ситуация сложнее, чем была раньше. Я считаю, что в интересах Польши и Украины – деэскалация этого конфликта, ведь нам вместе есть над чем работать", – отметил Шлапка.

По его словам, обе страны имеют общие интересы и немало направлений сотрудничества, которые нуждаются в дальнейшем развитии. Именно поэтому снижение напряжения и поиск понимания отвечают интересам как Варшавы, так и Киева.

Отдельно представитель правительства Польши обратил внимание на будущую Конференцию по восстановлению Украины, которая будет проходить в Гданьске. По его мнению, это мероприятие может стать важной площадкой для углубления сотрудничества между Польшей, Украиной и европейскими партнерами, поддерживающими восстановление украинского государства.

В то же время стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в конференции. Украинскую сторону на мероприятии будет представлять делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко.

Портал "Комментарии" уже писал, что российское руководство пока не демонстрирует готовности к завершению войны против Украины, а наоборот может продолжить курс на дальнейшее обострение конфликта. Такую оценку в интервью 24 каналу высказал украинский историк Ярослав Грицак.



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