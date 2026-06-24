У Варшаві відкинули пропозицію щодо примирення з Києвом: озвучено категоричну заяву

У польському уряді вважають, що Варшава та Київ здатні самостійно врегулювати суперечності, які виникли останнім часом у двосторонніх відносинах. Про це заявив речник уряду Польщі Адам Шлапка, коментуючи можливість залучення Європейської комісії до посередницької ролі між двома країнами.

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Як повідомляє портал Onet, під час спілкування з журналістами Шлапку попросили оцінити слова речниці Єврокомісії Паули Піньо, яка раніше заявила про готовність Брюсселя сприяти налагодженню діалогу між Польщею та Україною у разі потреби.

У відповідь представник польського уряду наголосив, що Варшава не бачить необхідності у сторонньому посередництві. Водночас він визнав, що нинішні відносини між двома державами є складнішими, ніж були раніше.

"Я вважаю, що у відносинах Польщі з Україною нам не потрібне посередництво. Звичайно, ситуація складніша, ніж була раніше. Я вважаю, що в інтересах Польщі та України – деескалація цього конфлікту, адже нам разом є над чим працювати", – зазначив Шлапка.

За його словами, обидві країни мають спільні інтереси та чимало напрямів співпраці, які потребують подальшого розвитку. Саме тому зниження напруги та пошук порозуміння відповідають інтересам як Варшави, так і Києва.

Окремо речник уряду Польщі звернув увагу на майбутню Конференцію з відновлення України, яка проходитиме у Гданську. На його думку, цей захід може стати важливим майданчиком для поглиблення співпраці між Польщею, Україною та європейськими партнерами, які підтримують відбудову української держави.

Водночас стало відомо, що президент України Володимир Зеленський не братиме участі у конференції. Українську сторону на заході представлятиме делегація на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

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