В Варшаве сдают 3-комнатную квартиру за 1 злотый: неожиданное условие

В Варшаве появилось необычное объявление об аренде трехкомнатной квартиры площадью 63 квадратных метра всего за 1 злотый. Предложение быстро привлекло пользователей польского интернета, однако причина символической цены оказалась довольно возмутительной среди поляков.

В Варшаве сдают 3-комнатную квартиру за 1 злотый. Фото иллюстративное

Объявление о сдаче в аренду квартиры в Варшаве опубликовали на одном из самых больших польских сервисов недвижимости Otodom. Автором называл себя 33-летний мужчина, представлявшийся "симпатичным бизнесменом". Он обещал молодому арендатору не только бесплатное жилье, но и оплату расходов на проживание и питание в Варшаве.

Однако предложение имело принципиальное условие. Кандидатка должна была быть школьницей или студенткой до 22 лет и согласиться на "долгосрочные отношения" с владельцем. Перед контактом мужчина также просил отправить имя и фотографию.

"Сдам квартиру исключительно молодой студентке или ученице старшей школы. Предлагаю квартиру бесплатно. Это вопрос переговоров. Постоянные отношения... Приглашаю девушек до 22 лет связаться со мной", — говорилось в объявлении.

Именно эти детали объявления вызвали волну негодования. Пользователи соцсетей увидели в нем не обычную аренду, а попытку воспользоваться финансовой уязвимостью молодых женщин.

Проблема особенно острая на фоне высокой стоимости аренды в Варшаве. Для молодых людей, которые приезжают в столицу на обучение, жилье является одной из самых больших статей расходов и может достигать 3000 злотых в месяц. После объявления объявления об аренде квартиры в Варшаве удалили из Otodom, хотя его текст еще некоторое время можно было найти в поисковой выдаче.

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