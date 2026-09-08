У Варшаві здають 3-кімнатну квартиру за 1 злотий: несподівана умова

У Варшаві з'явилося незвичайне оголошення про оренду трикімнатної квартири площею 63 квадратні метри лише за 1 злотий. Пропозиція швидко привернула увагу користувачів польського інтернету, однак причина символічної ціни виявилася доволі обурливою серед поляків.

У Варшаві здають 3-кімнатну квартиру за 1 злотий. Фото ілюстративне

Оголошення про здачу в оренду квартири у Варшаві опублікували на одному з найбільших польських сервісів нерухомості Otodom. Автором називав себе 33-річний чоловік, який представлявся "симпатичним бізнесменом". Він обіцяв молодій орендарці не лише безкоштовне житло, а й оплату витрат на проживання та харчування у Варшаві.

Однак пропозиція мала принципову умову. Кандидатка мала бути школяркою або студенткою віком до 22 років і погодитися на "довгострокові стосунки" з власником. Перед контактом чоловік також просив надіслати ім'я та фотографію.

"Здам квартиру виключно молодій студентці або учениці старшої школи. Пропоную квартиру безкоштовно. Це питання переговорів. Постійні стосунки... Запрошую дівчат до 22 років зв’язатися зі мною", — йшлося в оголошенні.

Саме ці деталі оголошення викликали хвилю обурення. Користувачі соцмереж побачили в ньому не звичайну оренду, а спробу скористатися фінансовою вразливістю молодих жінок.

Проблема особливо гостра на тлі високої вартості оренди у Варшаві. Для молодих людей, які приїжджають до столиці на навчання, житло є однією з найбільших статей витрат і може сягати до 3000 злотих на місяць. Після розголошення оголошення про оренду квартири у Варшаві видалили з Otodom, хоча його текст ще певний час можна було знайти в пошуковій видачі.

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