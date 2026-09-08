У Варшаві здають 3-кімнатну квартиру за 1 злотий: несподівана умова

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Slava Kot
У Варшаві з'явилося незвичайне оголошення про оренду трикімнатної квартири площею 63 квадратні метри лише за 1 злотий. Пропозиція швидко привернула увагу користувачів польського інтернету, однак причина символічної ціни виявилася доволі обурливою серед поляків.
У Варшаві здають 3-кімнатну квартиру за 1 злотий. Фото ілюстративне
Оголошення про здачу в оренду квартири у Варшаві опублікували на одному з найбільших польських сервісів нерухомості Otodom. Автором називав себе 33-річний чоловік, який представлявся "симпатичним бізнесменом". Він обіцяв молодій орендарці не лише безкоштовне житло, а й оплату витрат на проживання та харчування у Варшаві.
Однак пропозиція мала принципову умову. Кандидатка мала бути школяркою або студенткою віком до 22 років і погодитися на "довгострокові стосунки" з власником. Перед контактом чоловік також просив надіслати ім'я та фотографію.
Саме ці деталі оголошення викликали хвилю обурення. Користувачі соцмереж побачили в ньому не звичайну оренду, а спробу скористатися фінансовою вразливістю молодих жінок.
Проблема особливо гостра на тлі високої вартості оренди у Варшаві. Для молодих людей, які приїжджають до столиці на навчання, житло є однією з найбільших статей витрат і може сягати до 3000 злотих на місяць. Після розголошення оголошення про оренду квартири у Варшаві видалили з Otodom, хоча його текст ще певний час можна було знайти в пошуковій видачі.
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