В Варшаве украинку изнасиловали во время поездки в такси: подробности

В столице Польши – Варшаве украинская гражданка написала заявление в полицию об изнасиловании в такси, когда возвращалась домой с вечеринки.

Украинка подверглась насилию во время поездки в такси (фото из открытых источников)

Об этом досадном инциденте информирует tvn24.pl .

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Журналисты издания выяснили, что украинская гражданка, которая возвращалась домой после вечеринки, воспользовавшись мобильным приложением, вызвала машину такси из центра польской столицы, чтобы добраться до своего дома.

Как рассказала потерпевшая украинка, в авто таксист задержал ее силой, затем принудил к половому акту. Сразу после этого потерпевшая обратилась к полицейским и заявила о совершенном над ней насилии.

Таксист-насильник уже задержан, ему предъявлены обвинения в насильственных действиях и изнасиловании. По требованию прокуратуры Варшавы, на время досудебного следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения – содержание под стражей, на три месяца.

Также журналисты выяснили, что молодая украинка возможно воспользовалась услугами приложения Bolt, а за рулем такси находился иностранец – гражданин Туркменистана.

Представители компании прокомментировали этот досадный инцидент и сообщили, что подозреваемый, приехавший в Польшу из Туркменистана перед тем, как приступить к работе, прошел процедуру проверки и представил справку о несудимости.

В настоящее время доступ к приложению обвиняемому заблокирован. Представители автокомпании сделали заявление, где отметили, что безопасность пассажиров – для них приоритет.

"К сожалению, даже такой жесткий контроль не всегда может являться гарантией поведения человека в будущем. Безопасность является приоритетом для Bolt, но такие инциденты все еще случаются в сфере такси, и поэтому мы выступаем за усиление регламента и требований к проверке для каждого водителя", — подчеркнула представитель компании-перевозчика Мартына Курковская, которая сообщила об этом электронным письмом представителей польских медиа.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Польше на экраны выходит адаптация украинского сериала "Слуга народа ": что задумали поляки.