В Варшаве возник скандал из-за установленных стендов с изображениями военных ВСУ

В Варшаве была установлена инсталляция, посвященная украинским военным, погибшим в войне с Россией. Композиция состояла из стендов с изображениями павших героев, где лицо было вырезано, что позволяло посетителям фотографироваться на их месте. Под каждым фото были указаны даты рождения и смерти военных, а также надпись "Стань героем".

Скандал в Варшаве из-за стендов военными ВСУ (фото из открытых источников)

Инсталляция вызвала возмущение среди украинцев, указывавших, что для таких акций следовало создать изображение придуманных персонажей, а не использовать фотографии реальных погибших героев. После волны критики в соцсетях организаторы проекта извинились за свой замысел, объяснив, что их цель заключалась в привлечении внимания к самопожертвованию украинцев в борьбе за свободу, которая, по их мнению, защищает также Польшу.

"Искренне извиняемся за то, что оскорбили ваши чувства. Естественно, это не было нашей целью. Напротив, мы стремились обратить внимание на огромное самопожертвование, требуемое борьбой за свободу Украины, а через нее и Польшей. В этих графиках использовались фотографии реальных людей. Эти изображения были обработаны, и нам казалось, что их невозможно узнать. Однако в наше время оказалось, что распознать этих реальных людей не проблема. Мы искренне извиняемся за это", – говорится в заявлении проекта.

Организаторы также отметили, что фотографии настоящих военных были обработаны во избежание узнаваемости, однако этот подход оказался недейственным. После извинений установку убрали, и ее больше не будут выставлять в Варшаве.

Напомним, что "Комментарии" писали о роскошной жизни украинских беженцев в Польше . Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш выразил недовольство тем, как некоторые украинские беженцы ведут себя в Польше. В своем интервью для издания Interia он подчеркнул, что польскому обществу трудно воспринимать то, что некоторые убежавшие от войны украинцы проводят время в дорогих отелях и ездят на роскошных автомобилях.