В Варшаве задержали украинца, поймавшего "легендарного" сома из озера Балатон (ФОТО)

В столице Польши возник скандал после того, как из городского озера Балатон исчез большой сом, живший там более 20 лет и ставший своеобразной "легендой" района Гоцлав. Полиция задержала 57-летнего гражданина Украины, подозреваемого в незаконном вылове рыбы.

Украинец поймал "легендарного" сома в Польше. Фото из открытых источников

Инцидент с отловом сома в Варшаве произошел 30 мая. По данным очевидцев, двое мужчин передвигались по озеру на водном велосипеде, один из них использовал удочку. В это время было выловлено сома длиной 183 сантиметра. По словам свидетелей, после этого рыбу положили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. Это произошло, несмотря на протесты местных жителей.

Как пишут польские СМИ, этот сом был хорошо известен местным рыбакам и жителям района. Его неоднократно ловили раньше, однако всегда отпускали обратно в воду из-за неофициального "легендарного" статуса. Рыба стала частью локальной городской истории и своеобразной достопримечательностью для посетителей озера.

После появления видеоинцидента в социальных сетях делом занялась полиция. Впоследствии был задержан 57-летний гражданин Украины, подозреваемый в причастности к отлову.

Украинец поймал сома в озере Балатон

В Варшаве задержали украинца после отлова сома

Правоохранители рассматривают несколько возможных нарушений. В частности, речь идет о вероятном вылове рыбы в запрещенный период, а также возможном жестоком обращении с животным из-за транспортировки без надлежащих условий.

"Мы можем предположить, что этот мужчина поймал эту рыбу во время запретного сезона, когда сом был под охраной, а его отлов был запрещен, а также мы можем подозревать, что мы будем иметь дело с жестоким обращением с животными из-за того, что рыбу транспортируют без доступа к воде", — сообщили в варшавской полиции.

В Варшаве действует период защиты сома с 1 января по 31 мая, что означает запрет на его отлов в это время. Кроме того, расследование проверяет, не были ли нарушены правила использования водного транспорта во время рыбалки. Дело расследует отдел уголовного розыска.

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