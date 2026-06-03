У Варшаві затримали українця, який зловив "легендарного" сома з озера Балатон (ФОТО)

У столиці Польщі виник скандал після того, як з міського озера Балатон зник великий сом, який жив там понад 20 років і став своєрідною "легендою" району Гоцлав. Поліція затримала 57-річного громадянина України, якого підозрюють у незаконному вилові риби.

Українець зловив "легендарного" сома в Польщі. Фото з відкритих джерел

Інцидент з виловом сома у Варшаві стався 30 травня. За даними очевидців, двоє чоловіків пересувалися озером на водному велосипеді, один із них використовував вудку. Саме тоді було виловлено сома довжиною 183 сантиметри. За словами свідків, після цього рибу поклали в автомобіль і вивезли у невідомому напрямку. Це сталося попри протести місцевих жителів.

Як пишуть польські ЗМІ, цей сом був добре відомий місцевим рибалкам і мешканцям району. Його неодноразово ловили раніше, однак завжди відпускали назад у воду через неофіційний "легендарний" статус. Риба стала частиною локальної міської історії та своєрідною атракцією для відвідувачів озера.

Після появи відео інциденту в соціальних мережах справою зайнялася поліція. Згодом було затримано 57-річного громадянина України, якого підозрюють у причетності до вилову.

Українець спіймав сома в озері Балатон

У Варшаві затримали українця після вилову сома

Правоохоронці розглядають кілька можливих порушень. Зокрема, йдеться про ймовірний вилов риби в заборонений період, а також можливе жорстоке поводження з твариною через транспортування без належних умов.

"Ми можемо припустити, що цей чоловік спіймав цю рибу під час забороненого сезону, коли сом був під охороною, а його вилов був заборонений, а також ми можемо підозрювати, що ми матимемо справу із жорстоким поводженням із тваринами через те, що рибу транспортують без доступу до води", – повідомили у варшавській поліції.

У Варшаві діє період захисту сома з 1 січня по 31 травня, що означає заборону на його вилов у цей час. Крім того, розслідування перевіряє, чи не було порушено правил використання водного транспорту під час риболовлі. Наразі справу розслідує відділ кримінального розшуку.

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