В Третьей штурмовой бригаде посоветовали Польше не сбивать российские ракеты, чтобы не спровоцировать эскалацию.

В ВСУ прокомментировали заявления польской армии. Фото из открытых источников

Как известно, в Польшу залетел воздушный шар из России. Командование Вооруженных сил Польши заявило, что "объект движется курсом, указывающим на то, что он покинет воздушное пространство Польши через несколько часов".

Заявление ВС Польши прокомментировал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Военнослужащий пошутил, что польской армии тоже не стоит сбивать российские ракеты.

"Российские ракеты – когда они будут лететь по Европе – не советую сбивать, потому что это может привести к эскалации", – зиронизировал Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США усиливают давление на Китай, ослабляя его экономические возможности и влияние в Азии, заявил политолог Андрей Городницкий. "Китай сейчас очень сильно страдает от США. Давление Штатов усилилось после визита Путина в Китай и очередного нагнетания ситуации вокруг Тайваня, поскольку, несмотря на визит Си Цзиньпина в Европу и встречу с Макроном, Пекин решил продолжать политику поддержки России", – рассказал политолог.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что главарь Чечни Рамзан Кадыров 8 июня тайно женил двух своих сыновей — 17-летнего Эли и 16-летнего Адама. По информации российских оппозиционных СМИ, супругой старшего сына главы Чечни стала внучка депутата Госдумы Адама Делимханова, которого называют двоюродным братом Кадырова. Проанализировав соцсети невесты, Хеди Делимхановой, журналисты установили, что жене Эли не более 14 лет.