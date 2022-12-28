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Главная Новости Мир Польша В знак дружбы трех народов: в Польше создали мандалу из тысячи зеркальных осколков
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В знак дружбы трех народов: в Польше создали мандалу из тысячи зеркальных осколков

Художник Руслан Колмыков приехал с Киева в Польшу в марте, с тех пор он активно занимается волонтерством, не забывая при этом и об искусстве

сегодня, 13:07
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

В польском городе Калиш создали уникальное произведение искусства на стене старого еврейского кладбища. По имеющимся данным, на нем захоронены украинцы и поляки еврейского происхождения. Идея почтить память умерших столь необычным способом пришла организации Multi.Art. Реализация проекта была возложена на ее члена, художника из Украины Руслана Колмыкова. 

В знак дружбы трех народов: в Польше создали мандалу из тысячи зеркальных осколков

Фото мандалы после завершения всех работ, из открытых источников


"Создание мандалы из тысячи зеркальных осколков — это произведение искусства, которое несет в себе многогранный смысл и послание. Прежде всего мы хотели показать о дружбе трех народов — поляков, украинцев и евреев, которые когда-то бок о бок жили в Калише. Руслан Колмыков, в свою очередь, во время создания мандалы смог включить в нее символы, важные для каждой из вышеуказанных национальностей", — говорится в заявлении организации. 


В сообщении Multi.Art также сказано, что осколки зеркал были предоставлены крупными польскими компаниями, специализирующимися на произведении мебели. В склеивании мандалы Колмыкову помогали местные граждане Калиша и жители других приближенных населенных пунктов. 


"Вопрос, касающийся внешнего вида мандалы обсуждался очень долго. Для меня было важно сделать ее не только красивой, но и значимой, произведением искусства, которое будет нести какой-то смысл в себе. В итоге мы заложили в мандалу посыл мира, любви и сосуществования самых разных народов и взглядов", — рассказывает автор работы Руслан Колмыков. 


Напомним, ранее мы рассказывали об истории россиянина, сбежавшего с России в Польшу. Мужчина рассказал, что жизнь за границей является очень сложной, невзирая даже на наличие польских корней.



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Источник: https://kalisz.wyborcza.pl/kalisz/7,181359,29296045,mandala-z-tysiecy-luster-na-murze-cmentarza-zydowskiego-tworzy.html
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Обсуждения

ertert

сегодня, 13:16

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