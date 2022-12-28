В знак дружбы трех народов: в Польше создали мандалу из тысячи зеркальных осколков

В польском городе Калиш создали уникальное произведение искусства на стене старого еврейского кладбища. По имеющимся данным, на нем захоронены украинцы и поляки еврейского происхождения. Идея почтить память умерших столь необычным способом пришла организации Multi.Art. Реализация проекта была возложена на ее члена, художника из Украины Руслана Колмыкова.



Фото мандалы после завершения всех работ, из открытых источников





"Создание мандалы из тысячи зеркальных осколков — это произведение искусства, которое несет в себе многогранный смысл и послание. Прежде всего мы хотели показать о дружбе трех народов — поляков, украинцев и евреев, которые когда-то бок о бок жили в Калише. Руслан Колмыков, в свою очередь, во время создания мандалы смог включить в нее символы, важные для каждой из вышеуказанных национальностей", — говорится в заявлении организации.





В сообщении Multi.Art также сказано, что осколки зеркал были предоставлены крупными польскими компаниями, специализирующимися на произведении мебели. В склеивании мандалы Колмыкову помогали местные граждане Калиша и жители других приближенных населенных пунктов.





"Вопрос, касающийся внешнего вида мандалы обсуждался очень долго. Для меня было важно сделать ее не только красивой, но и значимой, произведением искусства, которое будет нести какой-то смысл в себе. В итоге мы заложили в мандалу посыл мира, любви и сосуществования самых разных народов и взглядов", — рассказывает автор работы Руслан Колмыков.





Напомним, ранее мы рассказывали об истории россиянина, сбежавшего с России в Польшу. Мужчина рассказал, что жизнь за границей является очень сложной, невзирая даже на наличие польских корней.

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