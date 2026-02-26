В Варшаве начали адаптировать столичное метро для использования в чрезвычайных ситуациях, включая функцию укрытий. Об этом мэр города Рафал Тшасковский сообщил в соцсети X 21 февраля, опубликовав соответствующее видео.

Фото: из открытых источников

По его словам, технические помещения станций планируется использовать в качестве складов для полевой посуды, в том числе больших котлов, термосов и фляг. Мэр также продемонстрировал спальные мешки, ноши и полевые кровати, которые будут доступны для экстренного размещения людей в случае кризисных ситуаций.

Кроме того, городские власти объявили о закупке генераторов для автономного обеспечения объектов. В настоящее время в метро собрали около 1 тысячи единиц снаряжения, но планируется увеличение этого количества. Тшасковский подчеркнул, что цель проекта – не испугать население, а обеспечить дополнительный уровень безопасности: "Мы в безопасности, но осмотрительны всегда застрахованы".

Речь идет о проекте Podziemna Tarcza ("Подземный щит"), предусматривающем переоборудование станций метро для использования их в качестве укрытий. По планам метро сможет одновременно принимать более 100 тысяч человек, что делает его эффективным в случае массовой эвакуации.

Стоит отметить, что в последние годы в Европе несколько раз звучали предупреждения о потенциальной угрозе военного вторжения со стороны России. В частности, министр обороны Германии Борис Писториус прогнозировал возможное нападение России на НАТО до 2029 года. А главнокомандующий армией Норвегии Эйрик Кристоферсен отмечал, что НАТО имеет два-три года на подготовку к потенциальному конфликту.

Портал "Комментарии" уже писал, что в России с мая 2025 года полностью остановился единственный завод по производству оптического волокна, активно применяемый в военных операциях, в частности во время конфликта с Украиной. Об этом сообщают российские СМИ.