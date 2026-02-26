Варшава терміново готується до початку війни: який кардинальний крок вже втілюється

У Варшаві почали адаптувати столичне метро для використання в надзвичайних ситуаціях, включно з функцією укриттів. Про це мер міста Рафал Тшасковський повідомив у соцмережі X 21 лютого, опублікувавши відповідне відео.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, технічні приміщення станцій планується використовувати як склади для польового посуду, зокрема великих казанів, термосів та фляг. Мер також продемонстрував спальні мішки, ноші й польові ліжка, які будуть доступні для екстреного розміщення людей у випадку кризових ситуацій.

Крім того, міська влада оголосила про закупівлю генераторів для автономного забезпечення об’єктів. На цей час у метро зібрали близько 1 тисячі одиниць спорядження, але планується збільшення цієї кількості. Тшасковський підкреслив, що мета проєкту – не налякати населення, а забезпечити додатковий рівень безпеки: "Ми в безпеці, але обачливий завжди застрахований".

Мова йде про проєкт Podziemna Tarcza ("Підземний щит"), який передбачає переобладнання станцій метро для використання їх як укриттів. За планами, метро зможе одночасно приймати понад 100 тисяч людей, що робить його ефективним у разі масової евакуації.

Варто зазначити, що протягом останніх років у Європі кілька разів звучали попередження про потенційну загрозу військового вторгнення з боку Росії. Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прогнозував можливий напад Росії на НАТО до 2029 року. А головнокомандувач армії Норвегії Ейрік Крістофферсен зазначав, що НАТО має два-три роки на підготовку до потенційного конфлікту.

