Украина не должна брать на себя вину за ухудшение отношений с Польшей или приносить извинения ради политической конъюнктуры. Такое мнение высказал политический эксперт Евгений Магда, комментируя последние заявления польских политиков после президентских выборов.

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По его словам, украинская тематика все чаще становится инструментом внутриполитической борьбы в Польше. После избрания президентом Кароля Навроцкого конкуренция между ним и правительством Дональда Туска будет только усиливаться, а вопросы отношений с Киевом будут использоваться для мобилизации электората.

Эксперт напомнил, что лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский еще в 2013 году выступал на Майдане Незалежности и завершил свою речь словами "Слава Украине". В то же время сегодня часть польских политиков занимает более жесткую позицию по отношению к Киеву.

По его мнению, премьер Дональд Туск сначала пытался быть посредником между Украиной и Польшей, однако впоследствии заявил, что именно Киев должен предпринять конструктивные шаги по преодолению противоречий.

"Если в Польше кто действительно считает, что украинские политики должны извиняться ради улучшения отношений, то это космически наивная позиция", — подчеркнул Магда.

Он также подчеркнул, что, несмотря на громкие заявления отдельных политиков, в Польше остаются миллионы людей, поддерживающих дружбу и стратегическое партнерство с Украиной.

Политолог отмечает, что украинско-польские отношения остаются важными для безопасности всего региона. По его мнению, исторические споры и предвыборная риторика не должны разрушать сотрудничество между Киевом и Варшавой, ведь именно единство двух государств является одним из ключевых сдерживающих факторов российской агрессии.

Портал "Комментарии" уже писал , что очередной массированный ракетно-дроновый удар России по Украине накануне саммита НАТО является попыткой Кремля продемонстрировать собственную силу и повлиять на позицию Запада. В то же время реальная ситуация для Москвы все больше усложняется из-за экономического давления и санкций. Такое мнение высказал политолог Александр Леонов.