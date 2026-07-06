Варшава чекає на приниження Києва: озвучено страшний прогноз про наслідки

Україна не повинна брати на себе провину за погіршення відносин із Польщею чи вибачатися заради політичної кон'юнктури. Таку думку висловив політичний експерт Євген Магда, коментуючи останні заяви польських політиків після президентських виборів.

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За його словами, українська тематика дедалі частіше стає інструментом внутрішньополітичної боротьби у Польщі. Після обрання президентом Кароля Навроцького конкуренція між ним і урядом Дональда Туска лише посилюватиметься, а питання відносин із Києвом використовуватиметься для мобілізації електорату.

Експерт нагадав, що лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський ще у 2013 році виступав на Майдані Незалежності та завершив свою промову словами "Слава Україні". Водночас сьогодні частина польських політиків займає значно жорсткішу позицію щодо Києва.

На його думку, прем'єр Дональд Туск спочатку намагався бути посередником між Україною та Польщею, однак згодом заявив, що саме Київ має зробити конструктивні кроки для подолання суперечностей.

"Якщо в Польщі хтось справді вважає, що українські політики повинні вибачатися заради покращення відносин, то це космічно наївна позиція", – наголосив Магда.

Він також підкреслив, що, попри гучні заяви окремих політиків, у Польщі залишаються мільйони людей, які підтримують дружбу та стратегічне партнерство з Україною.

Політолог зазначає, що українсько-польські відносини залишаються важливими для безпеки всього регіону. На його думку, історичні суперечки та передвиборча риторика не повинні руйнувати співпрацю між Києвом і Варшавою, адже саме єдність двох держав є одним із ключових чинників стримування російської агресії.

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