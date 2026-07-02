В Польше заявили, что сотрудничество с Украиной в сфере беспилотных технологий продвигается медленнее, чем ожидалось. По мнению министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша, одной из причин могут быть исторические разногласия между двумя государствами.

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Как сообщает Reuters, польский министр отметил, что Варшава уже несколько месяцев ведет переговоры с Киевом о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29 в обмен на доступ к украинским технологиям в сфере производства и использования дронов.

По словам Косиняка-Камиша, сначала стороны якобы согласились на такой формат сотрудничества, однако со временем реализация договоренностей приостановилась.

"Сначала они согласились на такое решение, но сегодня не придерживаются договоренности", – заявил глава польского Минобороны.

Комментируя возможные причины задержки, министр высказал предположение, что украинское руководство сосредотачивает больше внимания на исторических вопросах в отношениях с Польшей из-за внутриполитических факторов.

"Думаю, это следует из той стратегии, которую они сейчас избрали – что именно конфликт, корни которого уходят в историю, сейчас формируют имидж президента Зеленского", – сказал Косиняк-Камиш.

В то же время он предостерег, что подобная ситуация может усиливать поддержку ультраправых политических сил в Польше, использующих антиукраинскую риторику в своей деятельности.

Несмотря на некоторые споры, Польша остается одним из ключевых партнеров Украины с начала полномасштабного российского вторжения. Варшава предоставила Киеву значительную военную помощь и стала одним из главных логистических центров для снабжения западного вооружения.

Вместе с тем двусторонние отношения неоднократно усложнялись из-за исторических вопросов и экономических споров, в частности импорта украинской аграрной продукции. В последнее время новая волна дискуссий вызвала решение польских властей и заявления политиков, связанные с оценкой исторических событий и деятельности украинских военных формирований.

Портал "Комментарии" уже писал, что во время очередной массированной воздушной атаки Россия использовала сотни беспилотников и десятки ракет, в которых, по оценкам экспертов, содержалось около 35 тысяч электронных компонентов иностранного производства. Речь идет преимущественно о гражданской или продукции двойного назначения, выпускаемой ведущими мировыми компаниями.