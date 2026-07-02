Варшава жорстко накинулася на Київ через дрони: озвучено шокуючу претензію

У Польщі заявили, що співпраця з Україною у сфері безпілотних технологій просувається повільніше, ніж очікувалося. На думку міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, однією з причин можуть бути історичні розбіжності між двома державами.

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Як повідомляє Reuters, польський міністр зазначив, що Варшава вже кілька місяців веде переговори з Києвом щодо можливої передачі Україні винищувачів МіГ-29 в обмін на доступ до українських технологій у сфері виробництва та використання дронів.

За словами Косіняка-Камиша, спочатку сторони нібито погодилися на такий формат співпраці, однак згодом реалізація домовленостей призупинилася.

"Спочатку вони погодилися на таке рішення, але сьогодні не дотримуються домовленості", – заявив глава польського Міноборони.

Коментуючи можливі причини затримки, міністр висловив припущення, що українське керівництво зосереджує більше уваги на історичних питаннях у відносинах із Польщею через внутрішньополітичні чинники.

"Гадаю, це випливає з тієї стратегії, яку вони зараз обрали – що саме конфлікт, коріння якого сягає в історію, зараз формує імідж президента Зеленського", – сказав Косіняк-Камиш.

Водночас він застеріг, що подібна ситуація може посилювати підтримку ультраправих політичних сил у Польщі, які використовують антиукраїнську риторику у своїй діяльності.

Попри окремі суперечки, Польща залишається одним із ключових партнерів України з початку повномасштабного російського вторгнення. Варшава надала Києву значну військову допомогу та стала одним із головних логістичних центрів для постачання західного озброєння.

Разом із тим двосторонні відносини неодноразово ускладнювалися через історичні питання та економічні суперечки, зокрема щодо імпорту української аграрної продукції. Останнім часом нову хвилю дискусій викликали рішення польської влади та заяви політиків, пов'язані з оцінкою історичних подій і діяльності українських військових формувань.

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