Варшава жестко отреагировала на угрозы Кремля системно бить по Киеву: какой ультиматум озвучен

Министерство иностранных дел Польши выступило с жестким заявлением в адрес России, предупредив о последствиях любых атак на работающие в Украине польские дипломатические учреждения. В Варшаве подчеркнули, что подобные действия будут расцениваться как умышленные и заведомо спланированные шаги, а не случайные инциденты.

Фото: из открытых источников

В польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия, называющая свои действия "специальной военной операцией", по собственной логике должна была бы ограничиваться исключительно военными целями. В то же время удары по гражданским объектам или дипломатическим миссиям, по позиции Варшавы, являются грубым нарушением международного права и враждебными действиями.

"Поэтому любое нападение на польские дипломатические представительства будет рассматриваться как сознательное и намеренное", — отметили в заявлении МИД Польши.

Кроме того, польская сторона в очередной раз призвала Кремль немедленно прекратить боевые действия против Украины, а также выполнять свои международные обязательства и соблюдать действующие договоры. В Варшаве подчеркнули, что любые атаки на территории Украины как по гражданским объектам, так и по мирному населению рассматриваются как недопустимые акты агрессии, которые приводят к значительным человеческим потерям и разрушению инфраструктуры.

Накануне появилась информация о намерениях российского внешнеполитического ведомства совершать "системные удары" по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса в Киеве. Также иностранным гражданам, включая работников дипломатических миссий, рекомендовали покинуть город.

Портал "Комментарии" уже писал, что военный эксперт Олег Жданов оценивает риск новых массированных ударов по Киеву как достаточно высокий. В то же время, он предполагает, что между такими атаками российская сторона может делать более длительные паузы, накапливая ресурсы и планируя последующие действия.