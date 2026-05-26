logo

BTC/USD

76843

ETH/USD

2099.99

USD/UAH

44.24

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Варшава жестко отреагировала на угрозы Кремля системно бить по Киеву: какой ультиматум озвучен
commentss НОВОСТИ Все новости

Варшава жестко отреагировала на угрозы Кремля системно бить по Киеву: какой ультиматум озвучен

МИД Польши обратился в Кремль с призывом немедленно остановить войну против Украины

26 мая 2026, 08:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Министерство иностранных дел Польши выступило с жестким заявлением в адрес России, предупредив о последствиях любых атак на работающие в Украине польские дипломатические учреждения. В Варшаве подчеркнули, что подобные действия будут расцениваться как умышленные и заведомо спланированные шаги, а не случайные инциденты.

Варшава жестко отреагировала на угрозы Кремля системно бить по Киеву: какой ультиматум озвучен

Фото: из открытых источников

В польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия, называющая свои действия "специальной военной операцией", по собственной логике должна была бы ограничиваться исключительно военными целями. В то же время удары по гражданским объектам или дипломатическим миссиям, по позиции Варшавы, являются грубым нарушением международного права и враждебными действиями.

"Поэтому любое нападение на польские дипломатические представительства будет рассматриваться как сознательное и намеренное", — отметили в заявлении МИД Польши.

Кроме того, польская сторона в очередной раз призвала Кремль немедленно прекратить боевые действия против Украины, а также выполнять свои международные обязательства и соблюдать действующие договоры. В Варшаве подчеркнули, что любые атаки на территории Украины как по гражданским объектам, так и по мирному населению рассматриваются как недопустимые акты агрессии, которые приводят к значительным человеческим потерям и разрушению инфраструктуры.

Накануне появилась информация о намерениях российского внешнеполитического ведомства совершать "системные удары" по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса в Киеве. Также иностранным гражданам, включая работников дипломатических миссий, рекомендовали покинуть город.

Портал "Комментарии" уже писал, что военный эксперт Олег Жданов оценивает риск новых массированных ударов по Киеву как достаточно высокий. В то же время, он предполагает, что между такими атаками российская сторона может делать более длительные паузы, накапливая ресурсы и планируя последующие действия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости