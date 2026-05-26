Польща Варшава жорстко відреагувала на погрози Кремля системно бити по Києву: який ультиматум озвучено
Варшава жорстко відреагувала на погрози Кремля системно бити по Києву: який ультиматум озвучено

МЗС Польщі звернулося до Кремля із закликом негайно зупинити війну проти України

26 травня 2026, 08:50
Автор:
Клименко Елена

Міністерство закордонних справ Польщі виступило із жорсткою заявою на адресу Росії, попередивши про наслідки будь-яких атак на польські дипломатичні установи, що працюють в Україні. У Варшаві підкреслили, що подібні дії будуть розцінюватися як навмисні та свідомо сплановані кроки, а не випадкові інциденти.

Варшава жорстко відреагувала на погрози Кремля системно бити по Києву: який ультиматум озвучено

Фото: з відкритих джерел

У польському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Росія, яка називає свої дії "спеціальною військовою операцією", за власною логікою повинна була б обмежуватися виключно військовими цілями. Водночас удари по цивільних об’єктах або дипломатичних місіях, за позицією Варшави, є грубим порушенням міжнародного права та ворожими діями.

"Тому будь-який напад на польські дипломатичні представництва буде розглядатися як свідомий і навмисний", — зазначили у заяві МЗС Польщі.

Окрім цього, польська сторона вкотре закликала Кремль негайно припинити бойові дії проти України, а також виконувати свої міжнародні зобов’язання та дотримуватися чинних договорів. У Варшаві підкреслили, що будь-які атаки на території України — як по цивільних об’єктах, так і по мирному населенню — розглядаються як неприпустимі акти агресії, які призводять до значних людських втрат і руйнування інфраструктури.

Напередодні з’явилася інформація про наміри російського зовнішньополітичного відомства здійснювати "системні удари" по об’єктах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Також іноземним громадянам, включно з працівниками дипломатичних місій, рекомендували залишити місто.

Портал "Коментарі" вже писав, що військовий експерт Олег Жданов оцінює ризик нових масованих ударів по Києву як доволі високий. Водночас він припускає, що між такими атаками російська сторона може робити більш тривалі паузи, накопичуючи ресурси та плануючи наступні дії.



