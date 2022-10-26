Власть РФ признали террористическим режимом: кто в ЕС решился на такой шаг

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Кравцев Сергей
Сенат Польши принял постановление о признании властей России террористическим режимом. Решение было принято единогласно. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на польское издание "Dziennik".
Европейский Союз. Фото из открытых источников
В резолюции говорится, что Украина на сегодняшний день является страной, которой приходится вести войну против тоталитарного режима, чтобы защитить демократию и свободу, тогда как Россия прибегает к террористическим методам, бомбардируя гражданские объекты: детские сады, школы, театры и жилые массивы.
Также в резолюции отмечено, что президент России Владимир Путин и его окружение "вернулись к жестоким практикам сталинского и нацистского режимов". Поэтому Российскую Федерацию необходимо победить и лишить возможности ставить под угрозу жизнь стран-соседей.
Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, признавшей правящий в России режим террористическим.
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