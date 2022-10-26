Власть РФ признали террористическим режимом: кто в ЕС решился на такой шаг

Сенат Польши принял постановление о признании властей России террористическим режимом. Решение было принято единогласно. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на польское издание "Dziennik".

Европейский Союз. Фото из открытых источников

В резолюции говорится, что Украина на сегодняшний день является страной, которой приходится вести войну против тоталитарного режима, чтобы защитить демократию и свободу, тогда как Россия прибегает к террористическим методам, бомбардируя гражданские объекты: детские сады, школы, театры и жилые массивы.

"Бандиты в российской форме пытают и убивают военнопленных и мирных жителей оккупированных территорий. Воруют украинских детей, депортируют, переселяют и отправляют украинских граждан на дальнюю периферию России", — говорится в документе.

Также в резолюции отмечено, что президент России Владимир Путин и его окружение "вернулись к жестоким практикам сталинского и нацистского режимов". Поэтому Российскую Федерацию необходимо победить и лишить возможности ставить под угрозу жизнь стран-соседей.

"Сенат Республики Польша в очередной раз решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать правительство Российской Федерации террористическим режимом", — заключается в документе.

Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, признавшей правящий в России режим террористическим.

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