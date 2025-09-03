Влияют ли украинцы на экономику Польши: соцопрос показал, что думают поляки

Более половины поляков (53,8%) придерживаются мнения, что присутствие украинцев есть положительным для экономики страны, но треть (33,4%) придерживаются иного мнения. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует опрос Института рыночных и социальных исследований IBRiS, проведенный по заказу портала Onet.

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

Согласно исследованию, которое состоялось 29-30 августа с участием 1069 поляков, только 11,7% респондентов видят "однозначно положительное" влияние украинцев на экономику, тогда как 42,1% выбрали ответ "скорее положительное".

С другой стороны, об "однозначно негативном" влиянии заявили 11% опрошенных, а "скорее негативном" – 22,4%. Еще 12,8% не смогли определиться с ответом.

Отношение к этому вопросу кардинально отличается в зависимости от политических убеждений респондентов.

Среди сторонников правящих партий (Гражданская коалиция, Польша 2050, Польская народная партия и Левица) 68,1% считают влияние украинцев положительным.

Зато в лагере оппозиции (Право и справедливость, Конфедерация и другие) 52% респондентов оценивают это влияние как негативное.

