Во Всеукраинском аграрном совете рассказали зачем полякам понадобились проверки украинского зерна

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Ткачик Олеся
По мнению Дениса Марчука, проверки украинского зерна просто повод задерживать экспорт украинского зерна и не давать возможности вовремя поступать украинской продукции тем, кто ее ожидает в Европе.
Денис Марчук
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета подчеркнул, что проверки качества зерна приводят к простоям, потерям и невыполнению контрактов. И в результате, добавляет Марчук, украинские производители недополучают средства за свою продукцию.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Польше называют проверки зерна на границе "недостойными". При этом министр сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак заявил, что будет лоббировать вопрос проверки всего поступающего из Украины зерна . По его словам, проблема в том, что когда украинское зерно попадает в Германию и после проверки оказывается некачественным, то в 99% оно возвращается в Польшу, но уже как европейское зерно.
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