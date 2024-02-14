Во Всеукраинском аграрном совете рассказали зачем полякам понадобились проверки украинского зерна

По мнению Дениса Марчука, проверки украинского зерна просто повод задерживать экспорт украинского зерна и не давать возможности вовремя поступать украинской продукции тем, кто ее ожидает в Европе.

Денис Марчук

"Такая история переговоров у нас уже была, когда они говорили о запрете импорта украинской продукции, это еще с апреля 2023 года продолжается. И мы согласились, потому что уверены в качестве своей продукции. Поэтому санитарного и фитосанитарного контроля мы не боимся, давайте это делать. Но просьба делать это более оперативно, а не так, что железная дорога может стоять неделю пока проходят эти проверки",

– подчеркнул Марчук.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета подчеркнул, что проверки качества зерна приводят к простоям, потерям и невыполнению контрактов. И в результате, добавляет Марчук, украинские производители недополучают средства за свою продукцию.

"Поэтому эти вещи в большей степени направлены на приторможение своевременной поставки украинской продукции, что приводит к срыву контрактов, и предложений для Польши, которая потом может продавать свою продукцию на этих местах, где работает Украина",

– подчеркнул Марчук.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Польше называют проверки зерна на границе "недостойными". При этом министр сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак заявил, что будет лоббировать вопрос проверки всего поступающего из Украины зерна . По его словам, проблема в том, что когда украинское зерно попадает в Германию и после проверки оказывается некачественным, то в 99% оно возвращается в Польшу, но уже как европейское зерно.







