Вооруженные силы Польши заявили об "акте агрессии" России

Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что воздушное пространство Польши нарушили именно российские беспилотники, командование назвало это актом агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных Сил Польши в соцсети Х.

Вооруженные силы Польши. Фото: из открытых источников

"В результате сегодняшней атаки Российской Федерации на территорию Украины произошло беспрецедентное нарушение польского воздушного пространства объектами типа дрон. Это акт агрессии, который представляет реальную угрозу безопасности наших граждан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по приказу оперативного командующего Вооруженными силами "немедленно начаты оборонительные процедуры".

В Вооруженных силах отметили, что польские и союзные средства наблюдения с помощью радиолокации отслеживали несколько объектов, а в отношении тех, которые могли представлять угрозу, командующий Оперативным командованием ВС принял решение об их нейтрализации. Часть дронов, вторгшихся в наше воздушное пространство, была сбита. Продолжается поиск и локализация мест возможного падения этих объектов.

В Оперативном командовании ВС Польши подчеркнули, что они мониторят текущую ситуацию, а польские и союзные силы и средства остаются "в полной готовности к дальнейшим действиям".

Отметим, ранее Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны и призвало людей до завершения военной операции оставаться дома.

