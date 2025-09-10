logo

BTC/USD

111821

ETH/USD

4313.55

USD/UAH

41.12

EUR/UAH

48.29

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Вооруженные силы Польши заявили об "акте агрессии" России
commentss НОВОСТИ Все новости

Вооруженные силы Польши заявили об "акте агрессии" России

Польские и союзные средства наблюдения с помощью радиолокации отслеживали несколько объектов, часто из которых была нейтрализована

10 сентября 2025, 08:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что воздушное пространство Польши нарушили именно российские беспилотники, командование назвало это актом агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных Сил Польши в соцсети Х.

Вооруженные силы Польши заявили об "акте агрессии" России

Вооруженные силы Польши. Фото: из открытых источников

"В результате сегодняшней атаки Российской Федерации на территорию Украины произошло беспрецедентное нарушение польского воздушного пространства объектами типа дрон. Это акт агрессии, который представляет реальную угрозу безопасности наших граждан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по приказу оперативного командующего Вооруженными силами "немедленно начаты оборонительные процедуры".

В Вооруженных силах отметили, что польские и союзные средства наблюдения с помощью радиолокации отслеживали несколько объектов, а в отношении тех, которые могли представлять угрозу, командующий Оперативным командованием ВС принял решение об их нейтрализации. Часть дронов, вторгшихся в наше воздушное пространство, была сбита. Продолжается поиск и локализация мест возможного падения этих объектов.

В Оперативном командовании ВС Польши подчеркнули, что они мониторят текущую ситуацию, а польские и союзные силы и средства остаются "в полной готовности к дальнейшим действиям".

Отметим, ранее Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны и призвало людей до завершения военной операции оставаться дома.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные открыли огонь по "объектам", которые ночью 10 сентября нарушили воздушное пространство страны. В то же время он воздержался от уточнений относительно происхождения этих "объектов". О России в заявлении польского премьера нет ни слова. Свое заявление Туск обнародовал в соцсети Х.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/DowOperSZ/status/1965618553194766773?fbclid=IwY2xjawMt2XdleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFneDRHSnRrTVpCT1JlS1Y0AR5Yz0BRjb63ShujAC9O57IMnjrnbv4rv29nAg9Z7nDcr2Xo0aeVDkdpKv9xiA_aem_jHViL6sxVyV5NbOjJVYZZg
Теги:

Новости

Все новости