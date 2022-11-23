«Вооружим Украину»: поляки инициировали сбор средств на покупку медицинских вертолетов

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Vitalii Rozkariaka
В Польше начался
сбор денег на покупку медицинских вертолетов для эвакуации раненых украинских
солдат. Об этом сообщает местное издание Wyborcza, ссылаясь на журналиста и
соорганизатора акции "Вооружим Украину" Божедара Пайонка.
фото тематическое, из открытых источников
"Сейчас нам
необходимо как можно быстрее и шире распространить информацию о начале
денежного сбора. Именно внимание и не безразличие граждан в данный момент
является гарантией нашего успеха. Война в Украине идет уже 9 месяцев, и, к
сожалению, с каждым днем "интерес" к ней со стороны общественности угасает", —
отмечает Пайонка.
Как сообщается,
мужчина в качестве репортера и волонтера много раз ездил в Украину, в том числе
на прифронтовые территории.
"Я неоднократно
бывал в Украине, я видел помощь, которую получают солдаты от западных
партнеров. Бинты, медикаменты и пластыри – это очень хорошо, однако нужны также
и автомобили с вертолетами для непосредственной эвакуации раненых бойцов. При
серьезном ранении только оперативное вмешательство врача сможет спасти жизнь
украинским защитникам, для этого необходимо организовать быструю переправку солдат
с линии фронта в безопасное место", — подчеркивает волонтер.
В данный момент
сбор средств уже начался, его организаторы надеяться достичь хотя-бы одной из
поставленных целей.
"Если соберем 2,7
млн злотых, то купим один медицинский вертолет. В случае, если полякам удастся перевести
нам порядка 8,1 млн злотых, купим три вертолета. В принципе, и это неплохой бы
был результат, однако мы хотели бы еще и полностью укомплектовать вертолеты
изнутри, как медицинским, так и навигационным оборудованием. Это также стоит
немалых денег – около 600 тысяч злотых потребуется для оснащения одного
вертолета", — подытожили организаторы акции "Вооружим Украину".
Напомним, ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в польском Кракове националисты сорвали
встречу с известной украинской писательницей.
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