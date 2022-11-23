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«Вооружим Украину»: поляки инициировали сбор средств на покупку медицинских вертолетов

Стоимость одного медицинского вертолета составляет около 2,7 млн злотых

сегодня, 21:07
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

В Польше начался сбор денег на покупку медицинских вертолетов для эвакуации раненых украинских солдат. Об этом сообщает местное издание Wyborcza, ссылаясь на журналиста и соорганизатора акции "Вооружим Украину" Божедара Пайонка.

«Вооружим Украину»: поляки инициировали сбор средств на покупку медицинских вертолетов

фото тематическое, из открытых источников

"Сейчас нам необходимо как можно быстрее и шире распространить информацию о начале денежного сбора. Именно внимание и не безразличие граждан в данный момент является гарантией нашего успеха. Война в Украине идет уже 9 месяцев, и, к сожалению, с каждым днем "интерес" к ней со стороны общественности угасает", — отмечает Пайонка.

Как сообщается, мужчина в качестве репортера и волонтера много раз ездил в Украину, в том числе на прифронтовые территории.

"Я неоднократно бывал в Украине, я видел помощь, которую получают солдаты от западных партнеров. Бинты, медикаменты и пластыри – это очень хорошо, однако нужны также и автомобили с вертолетами для непосредственной эвакуации раненых бойцов. При серьезном ранении только оперативное вмешательство врача сможет спасти жизнь украинским защитникам, для этого необходимо организовать быструю переправку солдат с линии фронта в безопасное место", — подчеркивает волонтер.

В данный момент сбор средств уже начался, его организаторы надеяться достичь хотя-бы одной из поставленных целей.

"Если соберем 2,7 млн злотых, то купим один медицинский вертолет. В случае, если полякам удастся перевести нам порядка 8,1 млн злотых, купим три вертолета. В принципе, и это неплохой бы был результат, однако мы хотели бы еще и полностью укомплектовать вертолеты изнутри, как медицинским, так и навигационным оборудованием. Это также стоит немалых денег – около 600 тысяч злотых потребуется для оснащения одного вертолета", — подытожили организаторы акции "Вооружим Украину".

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в польском Кракове националисты сорвали встречу с известной украинской писательницей. 



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Источник: https://wyborcza.pl/7,162657,29173892,kupmy-helikoptery-medyczne-do-ratowania-rannych-ukrainskich.html
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