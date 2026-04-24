commentss НОВОСТИ Все новости

"Вопрос справедливости": Дуда внезапно выступил с заявлением о будущем Украины

Дуда считает, что всесторонняя поддержка украинских защитников является главной и срочной задачей для союзников

24 апреля 2026, 17:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина имеет право рассчитывать на четкие и надежные гарантии безопасности со стороны НАТО, а также на определенный и понятный путь к полноправному членству в Альянсе. В то же время, ключевой задачей международных партнеров остается долгосрочная поддержка украинских Вооруженных сил, которая должна быть системной и рассчитанной на годы вперед.

Фото: из открытых источников

Такую позицию высказал бывший президент Польши Анджей Дуда, выступая на Киевском форуме безопасности. Он подчеркнул, что союзники должны обеспечить Украину всем необходимым военным ресурсом для создания условий для достижения справедливого и устойчивого мира. По его мнению, речь идет не только о реакции на текущие боевые действия, но и о стратегическом планировании поддержки минимум на десятилетия.

Дуда также подчеркнул, что безопасность Украины напрямую связана с безопасностью Польши и всего трансатлантического сообщества. Он заявил, что российская агрессия должна быть остановлена, а имперские амбиции России окончательно нейтрализованы, ведь они представляют угрозу стабильности всего региона.

Отдельно он обратил внимание на необходимость мыслить долго и выходить за пределы текущей ситуации на фронте. По его словам, поддержка Украины не может быть краткосрочной реакцией – она должна стать частью системной политики Запада.

Бывший польский президент также отметил, что Украина уже фактически принадлежит к европейскому пространству ценностей, даже если формально еще не является членом ЕС. Он подчеркнул, что полноправное членство Украины в Европейском Союзе – это не жест помощи, а вопрос справедливости и стратегической необходимости для всей Европы.

Портал "Комментарии" уже писал , что последние серьезные атаки, коснувшиеся Самары, вызвали волну возмущения среди местных жителей, ранее убежденных, что боевые действия останутся далеко от их региона. В российских соцсетях и телеграмм-каналах, в частности Exilenova, появились жалобы признающих жителей: долгое время они воспринимали войну как нечто абстрактное, что происходит "где-то там" и не имеет отношения к их повседневной жизни.



