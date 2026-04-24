Головна Новини Світ Польща "Питання справедливості": Дуда раптово виступив із заявою про майбутнє України
"Питання справедливості": Дуда раптово виступив із заявою про майбутнє України

Дуда вважає, що всебічна підтримка українських захисників є головним і найтерміновішим завданням для союзників

24 квітня 2026, 17:20
Клименко Елена

Україна має право розраховувати на чіткі та надійні безпекові гарантії з боку НАТО, а також на визначений і зрозумілий шлях до повноправного членства в Альянсі. Водночас ключовим завданням міжнародних партнерів залишається довготривала підтримка українських Збройних сил, яка має бути системною та розрахованою на роки вперед.

Таку позицію висловив колишній президент Польщі Анджей Дуда під час виступу на Київському безпековому форумі. Він наголосив, що союзники повинні забезпечити Україну всім необхідним військовим ресурсом, аби створити умови для досягнення справедливого та сталого миру. На його думку, йдеться не лише про реакцію на поточні бойові дії, а про стратегічне планування підтримки щонайменше на десятиліття.

Дуда також підкреслив, що безпека України безпосередньо пов’язана з безпекою Польщі та всієї трансатлантичної спільноти. Він заявив, що російська агресія має бути зупинена, а імперські амбіції Росії — остаточно нейтралізовані, адже вони становлять загрозу стабільності всього регіону.

Окремо він звернув увагу на необхідність мислити довгостроково та виходити за межі поточної ситуації на фронті. За його словами, підтримка України не може бути короткостроковою реакцією — вона повинна стати частиною системної політики Заходу.

Колишній польський президент також зазначив, що Україна вже фактично належить до європейського простору цінностей, навіть якщо формально ще не є членом ЄС. Він наголосив, що повноправне членство України в Європейському Союзі — це не жест допомоги, а питання справедливості та стратегічної необхідності для всієї Європи.

Портал "Коментарі" вже писав, що останні серйозні атаки, що зачепили Самару, викликали хвилю обурення серед місцевих жителів, які раніше були переконані, що бойові дії залишаться далеко від їхнього регіону. У російських соцмережах і телеграм-каналах, зокрема Exilenova+, з’явилися скарги мешканців, які визнають: довгий час вони сприймали війну як щось абстрактне, що відбувається "десь там" і не має стосунку до їхнього повсякденного життя.



