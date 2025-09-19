Война РФ все изменила: в Польше срочно анонсировали необычные меры

В ответ на нарушение воздушного пространства страны российскими дронами польские власти инициировали масштабную проверку защитных сооружений. Как сообщает Министерство внутренних дел Польши, запланирован обзор почти 4 тысяч объектов укрытия.

Фото: из открытых источников

Прессслужба министерства отмечает, что модернизация и строительство бомбоубежищ стали ключевым элементом новой правительственной программы по гражданской защите на 2025-2026 годы. В рамках этой инициативы предполагается обновление имеющихся укрытий с учетом новейших угроз, а также создание новых безопасных зон.

Приоритет в финансировании получат общины, входящие в район операции "Восточная стража", а также города, которые признаны наиболее уязвимыми к потенциальным угрозам. На реализацию программы правительство выделило около 5 миллиардов злотых.

В настоящее время уже проведено более 2 тысяч инспекций защитных сооружений, из которых только половина соответствует действующим нормам. Остальные нуждаются в ремонте или модернизации.

Напомним, в ночь на 10 сентября Россия совершила очередную воздушную атаку на Украину, в ходе которой несколько ударных беспилотников пересекли границу Польши. В ответ польские военные силы вынуждены были их ликвидировать.

В контексте растущей угрозы президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников усилить системы ПВО, используя украинский опыт. Он подчеркнул, что в случае масштабного воздушного удара Польши будет сложно обеспечить безопасность своим гражданам без дополнительных мер.

