Война РФ все изменила: в Польше срочно анонсировали необычные меры
commentss НОВОСТИ Все новости

Война РФ все изменила: в Польше срочно анонсировали необычные меры

Службы гражданской защиты дали указание провести около 4 тысяч проверок укрытий.

19 сентября 2025, 12:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ответ на нарушение воздушного пространства страны российскими дронами польские власти инициировали масштабную проверку защитных сооружений. Как сообщает Министерство внутренних дел Польши, запланирован обзор почти 4 тысяч объектов укрытия.

Война РФ все изменила: в Польше срочно анонсировали необычные меры

Фото: из открытых источников

Прессслужба министерства отмечает, что модернизация и строительство бомбоубежищ стали ключевым элементом новой правительственной программы по гражданской защите на 2025-2026 годы. В рамках этой инициативы предполагается обновление имеющихся укрытий с учетом новейших угроз, а также создание новых безопасных зон.

Приоритет в финансировании получат общины, входящие в район операции "Восточная стража", а также города, которые признаны наиболее уязвимыми к потенциальным угрозам. На реализацию программы правительство выделило около 5 миллиардов злотых.

В настоящее время уже проведено более 2 тысяч инспекций защитных сооружений, из которых только половина соответствует действующим нормам. Остальные нуждаются в ремонте или модернизации.

Напомним, в ночь на 10 сентября Россия совершила очередную воздушную атаку на Украину, в ходе которой несколько ударных беспилотников пересекли границу Польши. В ответ польские военные силы вынуждены были их ликвидировать.

В контексте растущей угрозы президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников усилить системы ПВО, используя украинский опыт. Он подчеркнул, что в случае масштабного воздушного удара Польши будет сложно обеспечить безопасность своим гражданам без дополнительных мер.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на публичные заявления о взаимном уважении и сотрудничестве, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер не смогли сохранить согласованную позицию по войне между Россией и Украиной. Хотя оба лидера выступают за прекращение огня, их подходы к давлению на Кремль существенно разошлись.



