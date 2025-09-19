Війна РФ все змінила: у Польщі терміново анонсували незвичайні заходи

У відповідь на порушення повітряного простору країни російськими дронами польська влада ініціювала масштабну перевірку захисних споруд. Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ Польщі, заплановано огляд майже 4 тисяч об’єктів укриття.

Фото: з відкритих джерел

Пресслужба міністерства наголошує, що модернізація та будівництво бомбосховищ стали ключовим елементом нової урядової програми з цивільного захисту на 2025–2026 роки. У межах цієї ініціативи передбачається оновлення наявних укриттів із урахуванням новітніх загроз, а також створення нових безпечних зон.

Пріоритет у фінансуванні отримають громади, що входять до району операції "Східна варта", а також міста, які визнано найбільш уразливими до потенційних загроз. На реалізацію програми уряд виділив майже 5 мільярдів злотих.

Наразі вже проведено понад 2 тисячі інспекцій захисних споруд, з яких лише половина відповідає чинним нормам. Решта потребує ремонту або модернізації.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня Росія здійснила чергову повітряну атаку на Україну, під час якої кілька ударних безпілотників перетнули кордон Польщі. У відповідь польські військові сили були змушені їх ліквідувати.

У контексті зростаючої загрози президент України Володимир Зеленський закликав союзників посилити системи ППО, використовуючи український досвід. Він наголосив, що у разі масштабного повітряного удару Польщі буде складно гарантувати безпеку своїм громадянам без додаткових заходів.

