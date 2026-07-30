«Время противодействовать острым угрозам, а не дискутировать о прошлом»: Украина призвала Польшу защитить небо после атаки РФ

Глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига провел срочный телефонный разговор со своим польским коллегой — вице-премьер-министром, министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Поводом к разговору стал опасный инцидент с залетом российского смертоносного снаряда в воздушное пространство соседнего европейского государства.

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Во время переговоров министр поблагодарил польскую сторону за мгновенный и четкий отпор угрозе, заверив Варшаву в безусловной поддержке со стороны Киева. Официальный запуск совместного расследования инцидента получил зеленый свет: Украина задекларировала готовность предоставить польским специалистам все необходимые данные и ресурсы. Дипломаты пришли к общему мнению, что закрытие украинского неба должно стать ключевой задачей для всего Запада. Глава МИД Украины также выступил с инициативой возобновить диалог с другими партнерами по привлечению союзнических сил к обороне украинского воздушного пространства.

Министр подчеркнул, что такой шаг жизненно необходим для обеих стран.

"Речь не о благотворительности, — подчеркнул Андрей Сибига, — а о прагматических решениях для укрепления нашей общей безопасности".

Он также добавил, что эта воздушная атака должна побуждать политиков отвергнуть старые исторические разногласия ради выживания:

"Считаю, что сегодняшний залет ракеты также является суровым напоминанием об ужасной реальности, с которой сталкиваются обе наши страны: пора сосредоточиться на противодействии острым угрозам настоящего, а не на противоречивых дискуссиях о прошлом".

Кроме того, чиновники положительно отметили итоги недавних переговоров между Владимиром Зеленским и Дональдом Туском, наметив четкие шаги по выполнению этих соглашений. Андрей Сибига также поделился результатами поездок украинского лидера в Вашингтон и Лондон.

Глава дипломатии подытожил разговор словами благодарности за принципиальность соседей.

"Мы отметили положительные результаты вчерашней встречи Президента Зеленского и Премьер-министра Туска, — заметил он, резюмировав: — Украина благодарна Польше за ее лидерство в Европе и жесткость в защите наших общих принципов".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская ракета сегодня ночью пролетела более 90 км, прежде чем упала в Польше.