«Час протидіяти гострим загрозам, а не дискутувати про минуле»: Украна закликала Польщу захистити небо після атаки РФ

Очільник українського зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга провів термінову телефонну розмову зі своїм польським колегою — віцепремʼєр-міністром, міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Приводом для розмови став небезпечний інцидент із залітом російського смертоносного снаряда у повітряний простір сусідньої європейської держави.

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Під час переговорів міністр подякував польській стороні за миттєву та чітку відсіч загрозі, запевнивши Варшаву у безумовній підтримці з боку Києва. Офіційний запуск спільного розслідування інциденту також отримав зелене світло: Україна задекларувала готовність надати польським фахівцям усі необхідні дані та ресурси. Дипломати дійшли спільної думки, що закриття українського неба має стати ключовим завданням для всього Заходу. Очільник МЗС України також виступив із ініціативою поновити діалог із іншими партнерами щодо залучення союзницьких сил до оборони українського повітряного простору.

Міністр наголосив, що такий крок є життєво необхідним для обох країн.

"Ідеться не про благодійність, — підкреслив Андрій Сибіга, — а про прагматичні рішення для зміцнення нашої спільної безпеки".

Він також додав, що ця повітряна атака має спонукати політиків відкинути старі історичні розбіжності заради виживання:

"Вважаю, що сьогоднішній заліт ракети також є суворим нагадуванням про жахливу реальність, з якою стикаються обидві наші країни: настав час зосередитися на протидії гострим загрозам сьогодення, а не на суперечливих дискусіях про минуле".

Окрім цього, урядовці позитивно відзначили підсумки нещодавніх переговорів між Володимиром Зеленським та Дональдом Туском, намітивши чіткі кроки для виконання цих угод. Андрій Сибіга також поділився результатами поїздок українського лідера до Вашингтона та Лондона.

Глава дипломатії підсумував розмову словами вдячності за принциповість сусідів.

"Ми відзначили позитивні результати вчорашньої зустрічі Президента Зеленського та Прем’єр-міністра Туска, — зауважив він, резюмувавши: — Україна вдячна Польщі за її лідерство в Європі та твердість у захисті наших спільних принципів".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська ракета сьогодні вночі пролетіла понад 90 км, перш ніж впала у Польщі.