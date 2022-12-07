Вроцлав готовиться к новой волне беженцев: власти предупреждают о проблемах с жильем

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Vitalii Rozkariaka
С начала
российской агрессии в Польшу приехало порядка 7 миллионов граждан. Многие из
этих людей уже вернулись в Украину, однако большинство все-таки решили
переждать зиму за границей. Так, к примеру, только во Вроцлаве в данный момент
проживает около 100 тысяч украинцев. Власти этого города с многовековой
историей недавно заявили, что готовятся к приезду новых переселенцев на фоне
резких похолоданий в Украине. Жители Вроцлава, как и ранее, искренне готовы
помочь всем беженцам, однако сейчас в воздухе висит вопрос, а из чьего же
кармана будет финансироваться эта самая забота об украинцах?
фото тематическое, из открытых источников
На фоне инфляции
и солидного роста цен в Польше многие поляки лишились возможности жить так, как
раньше. Теперь большинство из тех, кто имеет свободное жилье сто раз подумает,
предоставить его беженцам, или сдавать за большие деньги платежеспособным
арендаторам.
С квадратными
метрами во Вроцлаве действительно сейчас проблемно – работоспособные украинцы
сняли почти все пустующие квартиры и дома, в которые забрали свои семьи с
Украины. Новых переселенцев поселить у себя в доме сможет также не каждый
поляк, ведь, начиная с января 2023 года Польша снижает размер помощи для
владельцев квартир почти в два раза, вскоре на каждого украинца в сутки будут
платить не 40 злотых, как ранее, а 20 злотых максимум. Из-за этого существенно
снизиться число граждан, готовых помочь беженцам.
Правительство
Вроцлава рассказало местным СМИ, что в случае нежданного наплыва беженцев, в
течении суток власти смогут предоставить жилье приблизительно для одной тысячи
людей. Как правило, места для временного проживания располагаются в спортзалах
школ и больших концертных центрах.
В мэрии
культурной столицы Польши добавили, что новая волна переселения уже началась,
ведь еще в прошлую субботу – 28 ноября, границу с Польшей пересекло более 300
человек, это рекордный суточный показатель за последние несколько месяцев.
Напомним, ранее
мы сообщали, что в Польше для украинских солдат изготовляют окопные свечи,
учащиеся школ и студенты.
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