Вроцлав готовиться к новой волне беженцев: власти предупреждают о проблемах с жильем

С начала российской агрессии в Польшу приехало порядка 7 миллионов граждан. Многие из этих людей уже вернулись в Украину, однако большинство все-таки решили переждать зиму за границей. Так, к примеру, только во Вроцлаве в данный момент проживает около 100 тысяч украинцев. Власти этого города с многовековой историей недавно заявили, что готовятся к приезду новых переселенцев на фоне резких похолоданий в Украине. Жители Вроцлава, как и ранее, искренне готовы помочь всем беженцам, однако сейчас в воздухе висит вопрос, а из чьего же кармана будет финансироваться эта самая забота об украинцах?

фото тематическое, из открытых источников

На фоне инфляции и солидного роста цен в Польше многие поляки лишились возможности жить так, как раньше. Теперь большинство из тех, кто имеет свободное жилье сто раз подумает, предоставить его беженцам, или сдавать за большие деньги платежеспособным арендаторам.

С квадратными метрами во Вроцлаве действительно сейчас проблемно – работоспособные украинцы сняли почти все пустующие квартиры и дома, в которые забрали свои семьи с Украины. Новых переселенцев поселить у себя в доме сможет также не каждый поляк, ведь, начиная с января 2023 года Польша снижает размер помощи для владельцев квартир почти в два раза, вскоре на каждого украинца в сутки будут платить не 40 злотых, как ранее, а 20 злотых максимум. Из-за этого существенно снизиться число граждан, готовых помочь беженцам.

Правительство Вроцлава рассказало местным СМИ, что в случае нежданного наплыва беженцев, в течении суток власти смогут предоставить жилье приблизительно для одной тысячи людей. Как правило, места для временного проживания располагаются в спортзалах школ и больших концертных центрах.

В мэрии культурной столицы Польши добавили, что новая волна переселения уже началась, ведь еще в прошлую субботу – 28 ноября, границу с Польшей пересекло более 300 человек, это рекордный суточный показатель за последние несколько месяцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше для украинских солдат изготовляют окопные свечи, учащиеся школ и студенты.

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