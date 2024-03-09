Польские фермеры заявили, что продолжат протесты после того, как не достигли договоренностей с премьер-министром Дональдом Туском.

Польские фермеры продолжат протестовать. Фото из открытых источников

По словам представителя фермеров Анджея Собоцинского, на встрече Туск заявил, что не планирует полностью закрывать границу Польши для импортного продовольствия, а только организует экспорт излишков зерна, чтобы стабилизировать рынок. Такой вариант разрешения конфликтной ситуации не устроил польских фермеров, поскольку они считают, что с открытой границей эти излишки появятся снова.

Также Дональд Туск не смог договориться с фермерами об ослаблении экологических требований ЕС в рамках так называемой Green Deal, пообещав лишь продолжить переговоры с Европейской комиссией.

По результатам встречи с Туском лидеры польских фермеров заявили, что никаких договоренностей достичь не удалось, поэтому фермеры продолжат протесты. Следующую акцию фермеры планируют провести 20 марта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский не поддержал инициативу президента Турции Реджепа Эрдогана по участию представителей России в мирном саммите. По словам украинского президента, представители РФ могут быть приглашены на саммит мира только после того, как цивилизованные страны разработают план окончания войны в Украине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вряд ли будет на своем месте, занимая должность посла Украины в Великобритании, считает политолог Андрей Городницкий. "Я не помню известного дипломата Залужного. Известного военачальника и генерала — да, а посла — нет. Нивеляция дипломатического корпуса продолжается. И это ни в коем случае не оскорбление Валерия Залужного", — подчеркнул политолог.

