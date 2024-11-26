Выборы президента в Польше: первые результаты опросов и опасность для Украины

Две главные партии Польши "Гражданская коалиция" и "Право и справедливость" объявили своих кандидатов на выборы президента. Ими стали мэр Варшавы Рафал Тшасковский и президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий, соответственно. Новый опрос показал, у кого больше шансов стать новым президентом Польши.

Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий. Фото: Archiwum Polska Press

Согласно опросу IBRiS, если бы второй тур президентских выборов состоялся на следующих выходных, Рафал Тшасковский разгромил бы Кароля Навроцкого. Рафал Тшасковский мог рассчитывать на 49,7% поддержки, а Кароль Навроцкий – на 26,2%. Также в исследовании 11,8% респондентов заявили, что не будут голосовать, а 12,3% еще не определились, кого избрать на выборах президента Польши.

Таким образом, мэр Варшавы Рафал Тшасковский является фаворитом президента. Однако следует отметить, что опрос проводится за полгода до выборов в Польше. В подобных исследованиях 10 лет назад Бронислав Коморовский еще больше опережал Анджея Дуду, но, в конце концов, должен был признать поражение перед кандидатом от партии "Право и справедливость".

Что известно о кандидатах в президенты Польши

Рафал Тшасковский – действующий мэр Варшавы, который в 2020 году принимал участие в выборах президента Польши, уступив Анджею Дуде с минимальным результатом менее 2%. Тшасковского описывают, как современного и либерального политика, который много говорит о толерантности и развитии, но мало об угрозах, армию и гарантиях безопасности.

Кароль Навроцкий – историк, который с 2021 года возглавляет Институт национальной памяти. По его словам, необходимо защищать Польшу, ее ценности, а также "не допустить лишения наших символов и ограничения нашего суверенитета". Несмотря на то, что Навроцкий попал в списки разыскиваемых Россией лиц по делу о демонтаже памятников Красной армии в Польше, он попал в несколько громких скандалов по поводу заявлений об Украине. Например, Навроцкий комментируя вопросы жертв Волынской трагедии, назвал Галичину "восточной Малопольшей", что по словам бывшего главы украинского Института нацпамяти Владимира Вятровича свидетельствует о "жалости по потерянным территориям".

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