Выборы президента в Польше: подсчитано 100% голосов

Государственная избирательная комиссия Польши объявила результаты первого тура президентских выборов. В следующий тур выходят Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий.

Выборы президента Польши. Фото: из открытых источников

Согласно результатам голосования, во второй тур президентских выборов проходят: кандидат от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский набрал 31,36% голосов; кандидат от "Право и справедливость" Кароль Навроцкий — 29,54% голосов.

Тшасковский наибольшее количество голосов получил в Любушском (40,49%), Западнопоморском (40,31%) и Поморском (38,05%) воеводствах, а Невроцкий в Подкарпатском (42,77%), Свентокшиском (39,94%) и Люблинском (39,02%) воеводствах.

Также известно, что: кандидат от "Конфедерации" Славомир Менцен получил 14,81% голосов; кандидат от "Конфедерации польской короны" Гжегож Браун — 6,34%; кандидат от "Третьего пути" Шимон Головня — 4,99%; кандидат от "Вместе" Адриан Зандберг — 4,86%; кандидат от "Новой левицы" Магдалена Беят — 4,23%.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на разного рода заявления в ходе избирательной кампании оба попавших во второй тур кандидатов в президенты Польши занимают, в общем, проукраинскую позицию по той простой причине, что понимают, что это в интересах безопасности самой Польши. Главная между ними разница в том, что они по-другому представляют саму Польшу. Такое мнение у Facebook высказал политический эксперт Сергей Таран.

Политолог отметил, что Польша Тшасковского от "Гражданской коалиции" – это либеральная страна, глубоко интегрированная в ЕС и мировую экономику. Польша Навроцкого от "Право и справедливости" – это консервативная страна, которая занимается больше вопросами идентичности, чем экономикой.



