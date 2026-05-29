Бывший президент Польши и один из лидеров движения "Солидарность" Лех Валенса заявил о прекращении политической поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Свое решение он обнародовал публично, объяснив его последними шагами украинских властей, которые вызвали у него резко негативную реакцию.

По словам Валенсы, возмущение повлекло решение о чествовании истории Украинской повстанческой армии. Он утверждает, что такие действия украинского руководства неприемлемы и оскорбительны как для него лично, так и для части польского общества, которое по-другому оценивает исторические события. Политик подчеркнул, что после этого он демонстративно убрал украинскую символику, которую носил раньше как знак поддержки.

В своем обращении Валенса подчеркнул, что не меняет позиции по поддержке Украины как государства, противостоящего российскому влиянию, однако пересматривает свое отношение именно к украинскому президенту. Он заявил, что и дальше готов поддерживать украинцев в их сопротивлении советскому наследию и российской агрессии, но лично отказывается от поддержки Зеленского как политического лидера.

Публичное заявление появилось после того, как Владимир Зеленский принял решение о присвоении почетного наименования "имени Героев УПА" одному из подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Этот шаг был официально оформлен президентским указом и вызвал дискуссии за пределами Украины.

Реакция на это решение прозвучала и со стороны польских чиновников. В частности, представитель президента Польши Кароля Навроцкого Рафал Лешкевич назвал его противоречивым и нуждающимся в внимания дипломатического ведомства страны. В эфире польских СМИ он отметил, что подобные решения могут влиять на двусторонние отношения и требуют официального реагирования со стороны МИД Польши.

