"Я привселюдно зняв значок з прапором України": експрезидент Польщі жорстко розніс Зеленського

Колишній президент Польщі та один із лідерів руху "Солідарність" Лех Валенса заявив про припинення політичної підтримки президента України Володимира Зеленського. Своє рішення він оприлюднив публічно, пояснивши його останніми кроками української влади, які викликали у нього різко негативну реакцію.

Лех Валенса. Фото: з відкритих джерел

За словами Валенси, обурення спричинило рішення про вшанування історії Української повстанської армії. Він стверджує, що такі дії українського керівництва є неприйнятними та образливими як для нього особисто, так і для частини польського суспільства, яке по-іншому оцінює історичні події. Політик наголосив, що після цього він демонстративно прибрав українську символіку, яку носив раніше як знак підтримки.

У своєму зверненні Валенса підкреслив, що не змінює позиції щодо підтримки України як держави, яка протистоїть російському впливу, однак переглядає своє ставлення саме до українського президента. Він заявив, що й надалі готовий підтримувати українців у їхньому опорі радянській спадщині та російській агресії, але особисто відмовляється від підтримки Зеленського як політичного лідера.

Публічна заява з’явилася після того, як Володимир Зеленський ухвалив рішення про присвоєння почесного найменування "імені Героїв УПА" одному з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Цей крок був офіційно оформлений президентським указом і викликав дискусії за межами України.

Реакція на це рішення пролунала і з боку польських посадовців. Зокрема речник президента Польщі Кароля Навроцького Рафал Лешкевич назвав його суперечливим та таким, що потребує уваги дипломатичного відомства країни. В ефірі польських медіа він наголосив, що подібні рішення можуть впливати на двосторонні відносини та потребують офіційного реагування з боку МЗС Польщі.

"Коментарі" вже писали, що американська адміністрація має дати позитивну відповідь на запит президента України Володимира Зеленського щодо додаткового постачання ракет для систем протиповітряної оборони, які захищають українське небо. Водночас законодавці США заявляють, що й надалі просуватимуть це питання на політичному рівні. Про це повідомили сенатори Річард Блюменталь і Джим Гаймс після поїздки до Києва та зустрічі з українським президентом.