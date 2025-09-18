logo

Польша
commentss НОВОСТИ Все новости

Зачем на самом деле министр обороны Польши прибыл в Киев: что предлагает Варшава

Польша и Украина готовятся подписать соглашение о сотрудничестве в сфере дронов

18 сентября 2025, 13:11
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время визита в Украину 18 сентября заявил, что его страна будет сотрудничать с Украиной, среди прочего, в сфере приобретения навыков эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

Зачем на самом деле министр обороны Польши прибыл в Киев: что предлагает Варшава

Владислав Косиняк-Камыш. Фото: из открытых источников

"Мы подпишем соглашение о сотрудничестве между министерствами, а также о приобретении навыков в эксплуатации дронов. Переговоры будут сосредоточены на развитии совместных промышленных инициатив", – заявил глава Минобороны Польши.

Стоит отметить, Министерство обороны Польши сообщало ранее, что 18 сентября в Киев прибыл вице-премьер-министр – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, который ранее резко ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на заявление о неспособности Польши защитить своих граждан от массированных атак.

"Вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камыш находится с визитом в Киеве с делегацией министерства обороны и вооруженных сил Польши, где он обсудит со своим коллегой, среди прочего, военное сотрудничество, дальнейшую поддержку защиты Украины и ситуацию в контексте российской агрессии", – говорилось в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — Сенат Польши поддержал новый закон об иностранцах и поддержке граждан Украины. Документ закрепляет продление пребывания украинцев в стране и вводит ряд ограничений по соцпомощи и медуслугам. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Польское радио".

Сенат Польши утвердил закон об иностранцах и помощи гражданам Украины. Документ разработали после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на предыдущую инициативу о статусе украинцев. По итогам голосования в поддержку проекта отдали свои голоса 57 сенаторов, против высказались 32, воздержавшихся не было. Поскольку Сенат не стал вносить изменений в вариант, ранее принятый Сеймом, закон считается окончательно утвержденным и направлен на подпись президенту.




