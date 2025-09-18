Навіщо насправді міністр оборони Польщі прибув до Києва: що пропонує Варшава

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш під час візиту до України 18 вересня заявив, що його країна співпрацюватиме з Україною, серед іншого, у сфері набуття навичок експлуатації безпілотних літальних апаратів.

Владислав Косиняк-Камиш. Фото: з відкритих джерел

"Ми підпишемо угоду про співпрацю між міністерствами, а також про набуття навичок в експлуатації дронів. Переговори будуть зосереджені на розвитку спільних промислових ініціатив", – заявив глава Міноборони Польщі.

Варто зазначити, що Міністерство оборони Польщі повідомляло раніше, що 18 вересня до Києва прибув віце-прем'єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, який раніше різко відповів президенту України Володимиру Зеленському на заяву про нездатність Польщі захистити своїх громадян від масованих атак.

"Віце-прем'єр-міністр Владислав Косиняк-Камиш перебуває з візитом у Києві з делегацією міністерства оборони та збройних сил Польщі, де він обговорить зі своїм колегою, серед іншого, військову співпрацю, подальшу підтримку захисту України та ситуацію в контексті російської агресії", – йшлося у повідомленні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сенат Польщі підтримав новий закон про іноземців та підтримку громадян України. Документ закріплює продовження перебування українців у країні та запроваджує низку обмежень щодо соцдопомоги та медпослуг. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Польське радіо".

Сенат Польщі затвердив закон про іноземців та допомогу громадянам України. Документ розробили після того, як президент Кароль Навроцький наклав вето на попередню ініціативу щодо статусу українців. За підсумками голосування на підтримку проекту віддали свої голоси 57 сенаторів, проти висловилися 32, що утрималися не було. Оскільки Сенат не став вносити змін у варіант, раніше ухвалений Сеймом, закон вважається остаточно затвердженим і направлений на підпис президенту.



