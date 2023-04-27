«Задохнется» ли польская экономика после завершения войны в Украине

Потенциальный отток работников-украинцев, по мнению экономических экспертов, может повлечь за собой серьезные проблемы для отдельных отраслей польской экономики. Как пишут "Комментарии", со ссылкой на dnarynkow.pl, беженцы из Украины существенно присоединились к спасению показателей ВВП Польши в 2022 году. Выезд почти миллиона человек будет означать ниже рост ВВП.

Что будет с польской экономикой, когда беженцы из Украины вернуться домой

“Экономика наверняка временно задохнется”. Самой главной причиной станет отсутствие работников. Согласно исследованию Национального банка Польши, в декабре 2022 года более 30% предприятий работал хотя бы один украинец”, — отмечает выпускник Краковского экономического университета, эксперт по инвестициям Кароль Бадовски.

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Однако, добавляет он, не все предприятия все равно ощутят отток работников из Украины. Больше всего потеряет промышленная отрасль, где после 24 февраля 2022 года каждый пятый работник является беженцем.

“Временным позитивом, вероятно, станет дальнейшее снижение инфляции. Когда с рынка исчезнет 2% потребителей, закон спроса и предложения останется безжалостным. Тогда цены снизятся. Это касается и цен на аренду жилья. В 2022 году цены на аренду в Польше выросли более чем на 50 процентов. Однако при таком массовом оттоке иммигрантов нет шансов, что цены на аренду жилья останутся на том же уровне”, – отмечает Кароль Бадовски.

Негативные последствия возможного отъезда большой группы украинцев из Польши ощутит и ZUS. К концу марта 2023 года взносы в ZUS (система социального страхования) платили уже 1 млн 73 тысячи украинцев, и их количество постоянно растет. Например, в марте 2022 года было чуть больше 600 тысяч.

Как писали "Комментарии", правительство Польши готовит план на случай войны.







